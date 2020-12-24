العصفر للشعر.. ستذهلك فوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 01:36 صباحاً - يعكس الشعر المظهر العام للمرأة، ويتغيّر مع مرور الوقت مثل الجلد، وتحلم كل امرأة بشعرٍ حريري، وتَبذل أقصى جُهدها في الحصول على شعر ناعم ولامع، فالشعر الصحي هدفٌ تسعى إليه أغلب النّساء بوجه عام، لكن هناك عدّة عوامل تحول دون ذلك، وتحتوي بعضُ مُنتجات العناية بالشعر على الموادّ الكيميائيّة التي تُسبِّب ضرراً، وبالتالي فإنَّها قد لا تكون مُفيدة في معظم الأحيان.

وتعتبر صحة الشعر من علامات الجمال، وينتج عن عدم الاهتمام بالشعر مشاكل عديدة ومختلفة مثل؛ التساقط، أو التقصف، أو التكسر، أو الجفاف، أو قشرة الرأس، أو ظهور الشيب المبكر، وقد تكون العناية به أمراً صعباً، إلّا أنَّه من المُهمّ المُحافظة على صحَّته، وجماله، وحمايته من المشاكل العديدة التي قد تواجهه، وذلك باستخدام الأعشاب الطبيعيّة، الآمنة للعناية به وتنعيمه ومن أهمها العُصفُر.



خلطات العصفر للعناية بالشعر

فوائد العصفر للشعر لا تُعدّ ولا تُحصى

إليك، أقوى خلطات عُشبة العُصفُر للشعر، وكيفية استخدامه للعناية بالشعر والتخلص من جميع مشكلاته للتمتّع بشعر صحي وجذاب:



خلطة ماء العُصفُر للشعر

خلطات العصفر للشعر

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من العُصفُر المجفف.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند أو أي خيار من أفضل الزيوت لكثافة ولمعان الشعر.

طريقة التحضير والإستخدام:

اسكبي الماء في قدر على النار وأضيفي إليه العُصفُر حتى يغلي مع إغلاق القدر لحبس البخار.

ارفعي القدر عن النار واتركي الخليط ليرتاح لمدة 15 دقيقة ثم اعمدي إلى تصفيته.

اسكبي ماء العُصفُر داخل عبوة بخاخة وأضيفي إليها الزيت.

رجي العبوة جيداً لمزج الخلطة.

رشي الخلطة على شعرك بغزارة حتى يتم تبليله بالكامل ووزعي الخلطة بأصابعك من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 40 دقيقة ثم استحمي كالعادة.

كرّري الخلطة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لنتيجة ملحوظة.

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خلطة زيت العُصفُر للشعر

المُكوِّنات:

مقدار من زيت العُصفُر.

مقدار من زيت الخروع أو اللوز أو الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي المُكوّنين جيداً في وعاء صغير.

طبّقي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على فروة الرأس.

دلّكي فروة رأسك جيداً بالخلطة لمدة 5 دقائق تقريباً بشكل دائري.

اتركي بعدها الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر جيداً، ثم استعيني بالشامبو والبلسم كالعادة.

كرّري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للنتيجة الأمثل.



فوائد العُصفُر للشعر لا تُعدّ ولا تُحصى

تُساهم تركيبة عُشبة العُصفُر الغنية بالفيتامين E والمواد المضادة للتأكسد، بتحسين ملمس الشعر كما أنَّها تُعيد له اللمعان والترطيب الذي قد يفقده بسبب العوامل الخارجية، كذلك، أثبتت التجربة أنَّها تُساهم في تحسين حالة الشعر المتقصف أيضاً.

تحد عُشبة العُصفُر من القشرة كما من الفطريات الضارة التي قد تتشكل على فروة الرأس وتُسبب تهيجاً وحكاكاً، وتُساعد على ترطيب فروة الرّأس، لذلك تُستخدم في مستحضرات العناية بالشّعر.

تحمي عُشبة العُصفُر الشعر من العوامل الخارجية المؤذية كأشعة الشمس والتلوث والهواء الجاف، كما وأنَّها تحد من أضرار الحرارة العالية المستخدمة أثناء تسريح الشعر بالمجفف أو الفير.

تُساعد عُشبة العُصفُر على نموّ الشّعر وتحسين ملمسه وتنعيمه، إذ تمنع فقدان البروتينات إلى حّد كبير، وتُساعد على حلّ مشكلات الصّلع وفقدان الشّعر.

تمنع عُشبة العُصفُر تساقط الشّعر، وتحمي فروة الرّأس من نمو الفطريات الضارّة في الشّعر، والتي تُعيق نموّه وتسبّب موت البصيلات، و تُعطي الّشعر اللمعان والبريق والمظهر الصحّي اللامع.

تُساعد عُشبة العُصفُر على تغذية بصيلات الشعر وتحميها من الأكسدة، وذلك لغناها بحمض الأوليك الذي يُعدّ منشط قوي لفروة الرأس.



العُصفُر في سطور

العصفر

العُصفُر هي عشبةٌ حوليّةٌ مُزهرةٌ، كثيرة التفرّع من فصيلة النجميات، وهي ذات أوراقٍ لامعة بيضاوية الشكل، وحوافٍ شوكية تلتف حول ساق مستوية وناعمة، وتُنتِج أزهاراً تتراوح ألوانها بين الأصفر والأحمر الغامق، وتُعتبر من النباتات التي تحمل تاريخاً طويلاً وغنياً بالاستخدامات التجميلية، وتحتوي عشبة العُصفُر على أحماضٍ دهنيّة غير مشبعة ضروريّة للجسم، مثل: حمض اللينوليك، وحمض الأوليك، وعدد من الأحماض الأمينيّة الأساسيّة، بالإضافة إلى البروتينات، وفيتامين e، والأوميغا 3.

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