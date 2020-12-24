كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 01:36 صباحاً - تُعد مشكلة ظهور حب الشباب من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الفتيات، نظراً لصعوبة علاجها، إضافة إلى صعوبة علاج ما تتركه على البشرة من آثار داكنة، أو ندبات، يصعب التخلص منها بسهولة.

وتتعدد الوصفات الطبيعية التي يُمكن أن تساعد في علاج حب الشباب، إذ تفضل الكثير من الفتيات والنساء الاعتماد على هذه الوصفات بدلاً من اللجوء إلى العلاجات ومستحضرات التجميل الكيميائية.

وفي السطور التالية، ستتعرفين على فوائد قشر الموز لحب الشباب، وطريقة تحضير ماسك قشر الموز:



أولاً: فوائد قشر الموز لحب الشباب



يساهم قشر الموز بشكل فعال في علاج حب الشباب، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة إضافة إلى الكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة، مثل فيتامين A، B، C، E. .

ويحتوى قشر الموز أيضاً على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، مثل الحديد والزنك والبوتاسيوم.

ويمكن استخدام قشر الموز في عمل قناع للبشرة، بمزجه مع الكركم أو الليمون أو الشوفان، بهدف تقليل الالتهابات التي يُسببها حب الشباب، والتخلص من البكتيريا المُسببة له.

ويساهم قشر الموز أيضاً في علاج الندوب التي يتركها حب الشباب، والتخلص من الآثار الداكنة، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين C.

ويُمكن أيضاً استخدام قشر الموز كمقشر طبيعي للبشرة، وذلك بفرك قشرة ثمرة موز مباشرة على الوجه، لمدة 5 دقائق، وتكرار هذه العملية مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً، للتخلص من الجلد الميت على سطح البشرة.

تابعي المزيد: تقشير البشرة قبل نهاية العام بأقوى المكونات الطبيعية



ثانياً: طريقة تحضير ماسك قشر الموز لعلاج حب الشباب

ماسك قشر الموز لعلاج حب الشباب



توجد عدة طريق لتحضير ماسك قشر الموز لعلاج حب الشباب، مثل الطريقة التالية:



ماسك قشر الموز والشوفان

الموز والشوفان



مكونات الماسك

1-قشر ثمرة موز.

2-نصف كوب من دقيق الشوفان.

3-3 ملاعق كبيرة من السكر.



طريقة تحضير الماسك

1-امزجي مكونات الماسك جيداً حتى تصبح خليط متجانس.

2-اغسلي وجهكِ جيداً بالمنظف المناسب لنوع بشرتك، ثم قومي بتجفيفه، وطبقي الخليط على وجهك بطريقة التدليك.

3-استمري في التدليك لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ.

3-استخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتكِ.

تابعي المزيد: إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالحلاوة



ماسك قشر الموز والليمون

الموز والليمون



مكونات الماسك

1-ملعقة كبيرة من قشر الموز المهروس.

2-معلقة كبيرة من عصير الليمون.



طريقة تحضير الماسك

امزجي مكونات الماسك جيداً للحصول على خليط متجانس.

اغسلي وجهكِ جيداً بالمنظف، ثم اغمسي قطعة من القطن في الخليط، واستخدميها في تطبيقه على بشرتكِ.

اتركي الماسك على وجهكِ لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ، وجففي بشرتكِ، ثم استخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

تابعي المزيد: قناع الفجل للوجه ستذهلك نتائجه