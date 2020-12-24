الامارات | «فزاع للصيد بالصقور» جاهزة للانطلاق في الروية

شكرا لقرائتكم خبر عن «فزاع للصيد بالصقور» جاهزة للانطلاق في الروية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كل الترتيبات والتجهيزات ترقباً لانطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، التي تنظم في الفترة من الثاني إلى 16 يناير المقبل في منطقة الروية بدبي.

وتعد البطولة الحدث الرئيس الأول لرياضات الصيد بالصقور، ومقصداً سنوياً لأفضل الصقارين ونخبة الطيور التي تتنافس بحثاً عن الفوز بأكبر وأغلى الأشواط.

وفتح موقع البطولة أبوابه منذ مطلع الأسبوع الجاري لاستقبال المشاركين الذين يتوافدون للتسجيل، والقيام بإجراءات تركيب الحلقة الذكية، علماً بأن اللجنة المنظمة وفّرت خدمات إلكترونية ذكية، منها حجز موعد عبر التطبيق الرسمي للبطولة من أجل حجز موعد لاستكمال هذه الإجراءات، لتجنب التجمعات، ومنح كل صقار المجال لإتمام عمليته بكل سرعة وسهولة، ووفق وقت زمني خاص به، حرصاً على أن تكون «سلامة» و«سعادة» المشاركين الأساس في الإجراءات التنظيمية.

من جهتها، أكدت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن «النسخة المقبلة من البطولة ستكون استثنائية من حيث قوة المنافسات ومستوى المشاركين، إلى جانب الإجراءات التي تطبقها اللجنة المنظمة من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع في ضوء جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وهو ما جعلنا نقوم بتحضيرات خاصة، ونسعى إلى أن تواصل البطولة نجاحاتها التي حصدتها في السنوات الماضية، وجعلت منها وجهة لنخبة الصقارين الباحثين عن التفوق في أشواط نتوقع أن تكون قوية وذات مستويات متقاربة».

ووجهت درويش الدعوة لجميع الراغبين في المشاركة بضرورة إتمام إجراءات التسجيل، إذ إن أبواب اللجنة المنظمة مفتوحة أمام الجميع لتذليل كل العقبات، والاستماع للآراء، والعمل على مواصلة تطوير الحدث بمختلف تفاصيله من خلال الإضافات التي يتم الحرص على تقديمها في كل نسخة.

برنامج زمني

وبحسب البرنامج الزمني المعتمد للبطولة، تنظم في الفترة من الثاني إلى الخامس من يناير المقبل أشواط «الشيوخ»- فرخ وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة، وفي الفترة من السادس إلى التاسع من الشهر نفسه تقام أشواط العامة مفتوح وملاك – فخر وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة.

وفي 10 و11 يناير، تنظم منافسات الجولات الأولى من دوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي انطلق العام الماضي، وحقق نجاحاً بارزاً، حتى رسخ موقعه في روزنامة الفعاليات السنوية لرياضة الصيد بالصقور.

وتتواصل البطولة في 12 و13 يناير أشواط محلي مفتوح – فرخ وجرناس لفئات الحر والشاهين، وفي 14 يناير، أشواط الناشئين الذين يتنافسون بطيور تبع، وتبع جير، ثم سيكون الختام في 15 و16 يناير، مع أشواط الخليجين، فرخ وجرناس بفئات بيور جير وقرموشة حر وتبع جير وشاهين جير.

وستنظم بطولة فخر الأجيال، ثاني أكبر البطولات للصيد بالصقور «التلواح»، في الفترة من 30 يناير إلى 16 فبراير المقبلين، وقبل ذلك ستنظم بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» في 23 يناير بعجمان، ضمن استراتيجية المركز الهادفة لدعم الرياضات التراثية، وتعزيز انتشارها في جميع مناطق الدولة.

جوائز

تقدم بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح) جوائز مالية كبيرة، ففي أشواط الشيوخ والعامة ستكون الجوائز لفئتي الشيوخ والعامة (مفتوح): شوط الرمز، 250 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف للثاني، و50 ألفاً للثالث، وفي الشوط الرئيس 150 ألفاً للأول و50 للثاني، و30 للثالث، و20 للرابع، و10 آلاف للخامس، و5000 لأصحاب المراكز من الخامس إلى العاشر، وفي شوط النقدي يحوز الأول 50 ألف درهم، و20 ألفاً للثاني، وللثالث 10 آلاف، و5000 لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

• تعد البطولة الحدث الرئيس الأول لرياضات الصيد بالصقور، ومقصداً سنوياً لأفضل الصقارين ونخبة الطيور التي تتنافس بحثاً عن الفوز بأكبر وأغلى الأشواط.

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