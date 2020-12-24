الامارات | جورج كلوني: متفائل بالمستقبل رغم «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني: متفائل بالمستقبل رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نجم هوليوود الشهير، جورج كلوني، عن تطلعه بتفاؤل إلى المستقبل، رغم جائحة كورونا، والعديد من الأزمات السياسية.

وقال كلوني في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إنه انبهر بشدة بالتطوير السريع للقاح مضاد لـ«كورونا»، مضيفاً أن التسليم المرتقب للسلطة من الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، سيجلب معه تغييرات إيجابية.

وتابع النجم الأميركي (59 عاماً): «في البداية، لدي دائماً أمل في الإنسانية. أنا واقعي، وأنظر إلى الأشياء وأقول أين توجد المشكلة. ما يحدث الآن أن هناك الكثير من الكراهية في العالم، والكثير من الانقسام، ونحن في مرحلة يتعين فيها على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً مهماً».

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