الامارات | كلب إيمانويل ماكرون «نيمو».. نجم شريط فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن كلب إيمانويل ماكرون «نيمو».. نجم شريط فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل «نيمو»، كلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، إلى نجم شريط فيديو، نشر مساء أول من أمس على شبكات التواصل الاجتماعي، لرفع الوعي إزاء ظاهرة التخلّي عن الحيوانات والتشجيع على اقتنائها.

وينبح «نيمو» في هذا الشريط المصوّر ليخبر، بواسطة جمل تظهر في أسفل الشاشة، قصته ككلب تم التخلّي عنه قبل نقله إلى ملجأ في ضاحية باريس، ثم التعرّف إلى أصحابه الجدد في 2017.

وجاء في هذا الشريط، الذي نشر على حسابات إيمانويل ماكرون في «إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«فيس بوك»: «كما كانت حالي، يتم التخلي عن 100 ألف حيوان كل سنة» في فرنسا.

ويشير النص إلى «برنامج عمل من المزمع اعتماده» للتشجيع على اقتناء الحيوانات الذي خصص له 20 مليون يورو في سياق خطة الإنعاش، كما أن «سوء المعاملة سيخضع لعقوبات أكثر شدة». وجاء في ختام الفيديو أن «حيوانكم جزء من العائلة، وهو يتّكل عليكم».

ومن المرتقب أن يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون للتصدي لسوء معاملة الحيوانات.

وغالباً ما يظهر «نيمو»، إلى جانب إيمانويل ماكرون، خصوصاً خلال زيارات الزعماء الأجانب.

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