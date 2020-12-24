الامارات | قائدة الـ «إف 16» مريم المنصوري ضيفة «سجايا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن قائدة الـ «إف 16» مريم المنصوري ضيفة «سجايا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في «لقاء مع ملهم»، المقدم ركن طيار مريم المنصوري، يوم الثلاثاء المقبل، للحديث عن تجربتها، وكيف تحدت جميع الصعاب وتجاوزت العقبات لتحقق حلمها بأن تصبح أول إماراتية مقاتلة في القوات الجوية والدفاع الجوي، وقائدة لـ«إف 16».
وتهدف سجايا فتيات الشارقة من خلال هذه الاستضافة التي ستقام عن بُعد عبر اتصال مرئي، إلى فتح المجال أمام المشاركين للتفاعل مع الملهمين، والتعرف إلى شخصيات أحدثت الفرق الإيجابي لتكون قدوة للأجيال المقبلة.
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