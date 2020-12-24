الامارات | بلقيس والمهندس في رأس الخيمة بليلة رأس السنة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس والمهندس في رأس الخيمة بليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال العام الميلادي الجديد، باحتفالية تشهد العديد من الأنشطة، لتضفي أجواء من البهجة والتفاؤل على استقبال العام الجديد 2021.
ويستضيف مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمراء بجوار فندق والدورف أستوريا، حفلاً يشارك فيه كل من الفنان ماجد المهندس، والنجمة بلقيس، اللذين سيمتعان جمهورهما بباقة من أجمل أغانيهما.
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