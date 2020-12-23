«أبو البنات».. الوجه الآخر لـ بيج رامي على لسان زوجته: مش بشوفه ضخم وبأكله محشي

علاقات و مجتمع

داخل مركز البرلس بكفر الشيخ، نشأ ممدوح محمد حسن السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، لم تسير حياته منذ طفولته على وتيرة واحدة، بين الضغوطات التي لم يسقط أو يستسلم لها، ظل مُحاربًا بوجه الظروف، يحاول ويحاول حتى تُوج بالنهاية.

بيت صغير جمع بينه وبين زوجته مروة المغربي، الذي كُلل زواجهما بـ3 فتيات، هن «لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات»، فعلى الرغم من كل الضغوطات الاجتماعية والمادية، بات بيج رامي الأب والزوج المثالي بالمنزل، ووحش كاسر مع مدربيه محاولًا اقتناص الجائزة.

مواقف عديدة جمعت بين بطلنا المصري وزوجته، تكشف عن الوجه الآخر لـ بيج رامي، بعيدًا عن «العضلات».

طيب واللي في ايده لغيره

هكذا تحدثت مروة المغربي زوجة البطل عن زوجها، قائلة: «طيب جدًا ولو عنده بطولة وحد طلب منه المساعدة يساعده الأول وميتأخرش عن حد اللي في ايده لغيره مش ليه».

وتابعت: «عدى ومر بمواقف كتيرة كان بيقف بعدها على رجله، ويركز في هدفه وحلمه اللي عاوزه».

كُنا على أعصابنا خلال المسابقة

لحظات إعلان الفئز كانت الحلم الذي سعى له «رامي» حيث قالت زوجته: «فضلنا على أعصابنا لحد ما أعلنوا الأسامي، كنت بطمنه كل يوم لكن مستنية النتيجة».

وتابعت خلال حديثها لـ«هن»: «بعد كل اللي حصله ده أول ما فاز قالي كل التعب يهون قدام الجايزة».

مش بشوفه مُخيف وبأكله محشي وبط

تعليقات حادة طالت زوجة اللاعب، من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدور حول تعامل زوجته معه، ونظامه الغذائي.

قالت الزوجة: «مش بهتم بأي انتقادات أنا عمري ما شوفته مُخيف ولا ضخم وغير طبيعي زي ما بيقوله».

أما عن نظامه الغذائي، اختتمت حديثها: «بيعمل دايت قاسي جدًا مع مدربه، لكن بعيد عن الدايت بعمله بط ومحاشي وصيادية وكل الأكلات».

وكان نجم كمال الأجسام المصري رامي السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، تُوج بلقب مستر أولمبيا لعام 2020.