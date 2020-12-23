كيف تتحدث مع زوجتك عن إنقاص وزنها دون إحراجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

يعاني بعض الرجال، من مشكلة البوح بزيادة وزن شريكة حياته، فيضطر في الدخول في نقاشات غير ضرورية معها، وينتهي الأمر بالغضب منه، ما يسبب مشاكل بينك وبينها.

إذن ما الحافز الذي يجب شعورها بفقدان الوزن والسعادة حيال ذلك؟.. موقع "The modern man" أعطي سبع نصائح تساعدك على تحفيز زوجتك بفقدان الوزن، دون تسبب أي إحراج.

1- استفد من دوافعها الطبيعية

إذا كنت تريد أن تفقد المرأة الوزن، فعليك أولاً أن تتأكد من أنها تشعر بالانجذاب الكافي لك لتهتم فعلاً بالحفاظ على اهتمامك ولا تريد أن تفقدك.

2- تحدث عن جذابيتها

لا بد من حديثك الدائم عن جذابيتها الدائمة، فإذا سألتك هل أنا بحاجة إلى إنقاص وزني؟ قل: "يمكنك إنقاص الوزن إذا أردت ذلك. الأمر متروك لك".

3- اهتمامك بصحتها

عليك الإظهار دائما بمدى اهتمامك بصحتها والأكل الغذائي، وممارسة الرياضة بدلا من الحديث المباشر عن زيادة الوزن.

4- الرياضة

شجع دائما شريكة حياتك على ممارسة الرياضة، فإذا لم تعجبها ممارسة الرياضة في صالات الجيم، عليك تشجيعها بالمشي أو ركوب الدراجات، أو القيام بتمارين جماعية مثل الملاكمة.

5- الأكل

امنحها الوقت للشعور بالدافع لرغبتها في قطع بعض السكر من نظامها الغذائي، أو التوقف عن تناول الكثير قبل الذهاب إلى الفراش، أو التأكد من أنها لا تتناول الكثير من الوجبات الخفيفة خلال اليوم.

6- لا تفقد الحافز

على سبيل المثال إذا ذهبت شريكة حياتك لصالة الألعاب الرياضية مرات عديدة ولم يحدث شئ، عليك تحفيزها أن الأمر يحتاج وقت أطول وعندما تحدث تلك التغييرات ستكون هي سعيدة للغاية.

7- استمر على حبك

شعورك الدائم بحبك لشريكة حياتك، قد يُلخص كل شئ ويجعلها تقوم بما تريده حتى لو كانت غير مقتنعة.