التغذية والابتعاد عن الأكل الجاهز.. كيف تحصنين طفلك من الإصابة بكورونا؟

ماما

مع دخول فصل الشتاء، وبدء انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، تعيش الشعوب حول العالم حالة من الخوف الشديد، كما أعلنت أكثر من 40 دولة دخول القادمين من المملكة المتحدة الدخول إلى اراضيها، بعد إعلان العاصمة البريطانية أن السلالة الجديدة تسببت في زيادة الإصابات بداخلها.

أستاذ فيروسات: السلالة الجديدة تصيب الأطفال

وكشف مسبقًا، الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، عن أن السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار، موضحا أن الأطفال كانوا لا يصابون بالسلالة القديمة، لكنهم يصابون الآن بالسلالة الجديدة.

ذعر الأمهات

ومع إمكانية إصابة السلالة الجديدة من فيروس كورونا للأطفال، تعيش الأمهات حالة من القلق والخوف، خوفًا على صحة أطفالهن، فتقول نورا المهدي، ربة منزل، خلال حديثها لـ«هن»: «عندي طفلين أكبرهم سنتين، وبقيت مرعوبة أنزل بيهم في أي مكان حتى بطلت أزرو أهلي، لأن مناعتهم غيري أنا وباباهم إحنا نتحمل لكن هما لأ».

«مبقتش أخرج إلا للضرورة القصوى من وقت بداية الشتاء، ولو في أي مشوار ضروري أخد ولادي فيه، بعمل كل الاحتياطات بس بشكل أشد من الأول، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للأطباء عن السلالة الجديدة».. حسب نشوى علي، مُعلمة.

نصائح للأمهات لحماية أطفالهن من كورونا

ووفقا لحديث الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هن»، هناك بعض الإجراءات الوقائية اللازمة التي يجب على الأمهات، اتباعها خلال تلك الفترة العصيبة، تجنبا لإصابة أطفالهن بالسلالة الجديدة من جائحة كورونا، وهي:

- الاهتمام بالتغذية السليمة والصحية للطفل.

- التركيز على إطعامه بالبروتينات.

- الحرص على تقليل استخدام السكريات والدهون في الطعام.

- تقديم الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة.

- التركيز على الفاكهة التي بها «فيتامين سي» كالبرتقال واليوسفي والجوافة.

- في حال ظهور أي أعراض على الطفل، يجب عزله فورا بعيد عن أفراد الأسرة وبشكل خاص كبار السن.

- الابتعاد عن التواجد وسط التجمعات والأماكن المزدحمة.

- تعليمه أسس النظافة الشخصية.

- تعليمه أسس التباعد الاجتماعي.

- ضرورة ارتدائه للكمامة.

- إفهامه خطورة الفيروس وتحذيره منه بشكل مبسط، والبُعد عن تخويفه.

- الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة وأطعمة الشارع.