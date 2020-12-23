نائبة تقترح مشروع قانون لمعاقبة الزوج المعتدي على زوجته 

علاقات و مجتمع

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إنها تدرس التقدم بمشروع قانون بشأن تعدي الأزواج علي الزوجات، للحد من انتشار ظاهرة تعرض المرأة للعنف.

وقالت «سلامة»، في تصريحات صحفية علي هامش استخراجها كارنيه عضوية البرلمان، إن العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية التي تحتاج تضافر جميع الجهات المعنية للقضاء عليها، مؤكدة أن مشروع القانون الذي تستهدف تقديمه ضد ضرب الزوجات سينص علي عقوبات رادعة لمحاسبة الأزواج المتجاوزين في حق الزوجة.

واشارت إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والحفاظ على حقوق المرأة على رأس أجندتها التشريعية، خاصة أنها تتعرض لظلم كبير، لافتة إلى أن محاكم الأسرة مليئة بمئات القضايا التي تشهد على تعرض المرأة لظلم كبير، وهناك حالات لزوجات يعانين من اختطاف أبنائهن.

ووجهت «سلامة» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية، ما يؤكد في جميع المواقف انحيازه الكبير لها، وكذلك يشير إلى أن مصر دولة متحضرة تضع المرأة في مكانة كبيرة.

وكشفت عضو مجلس النواب عن عزمها الترشح للجنة الإسكان، خاصة أن هذا الملف يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، وهو ما ظهر بوضوح في الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في ملف القضاء علي العشوائيات، فبعد أن كانت مصدرًا لتشويه صورة الدولة المصرية أصبحت تلك الأماكن مفخرة لكل المصريين.