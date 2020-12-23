تصغره بـ35 سنة.. معلومات عن نيكول سعفان بعد أنباء ارتباطها بطارق العريان

علاقات و مجتمع

الكثيير من الشائعات طالت المخرج الكبير طارق العريان، فور انفصاله عن الفنانة السورية، أصالة، في منتصف يناير الماضي، حيث ذهب البعض إلى أن هناك علاقة تجمعه بالموديل نيكول سعفان.

وعلى الرغم من صمت الأخيرة، وعدم توضيحها طبيعة العلاقة بينهما، وأساس الشائعات، ما أدى إلى هدوء الحديث، إلا أن الحديث عن الأمر عاد مُجددًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر طارق العريان مع نيكول سعفان، في حفل أقامته الأخيرة، بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة.

وظهر «العريان» في الحفل مع ابنه، كما تواجد عدد من الفنانين منهم ماجد المصري ونسرين إمام، التي نشرت الصور وعلقت عليها: «"شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة».

وعقب تداول الصور، بات البعض يتسءلل عن نيكول، وعملها، وهويتها، الأمر الذي يرصده «هن» في السطور التالية.

من هي نيكول سعفان؟

تبلغ من العمر 22 عام، حيث وُلدت عام 1998

تعمل كـ موديل وتعيش بدبي.

فتاة سورية الأصل، وتحمل الجنسية الأرمنية.

تصغر طارق العريان بـ 35 عام، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر 1963.

درست مجال التسويق، لكنها اتجهت للـ موديل.

قررت السفر إلى مصر، منذ عامين، وبدأ ظهورها في بعض الفاعليات الفنية.

وأعلنت الفنانة السورية، أصالة انفصالها رسميًا عن زوجها، طارق العريان، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائياً عن والد أبنائي آدم وعلي».

وأضافت: «أتمنى من الجميع عدم الدّخول في التفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف».

وكانت شائعة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص طالتها فيما بعض، إلا أن نفت هي الأمر.

وكان طارق العريان، نفى قبل ذلك عن ارتباطه بالموديل نيكول سعفان، وأنه تفاجأ بخبر زفافهما، وهو لم يحدث، كما تداولت الأنباء وقتها، عن تواجدهما سويًا، وهو ما وصفه بالأكاذيب.