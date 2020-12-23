منها البطاطا.. 10 أطعمة ومشروبات تساعد على الشعور بالدفء في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع حلول فصل الشتاء، يحتاج جسم الإنسان إلى الشعور بالدفء، ويمكن الحصول على ذلك من خلال تناول بعض المشروبات والأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة.

وفي التقرير نرصد لكم 10 أنواع من الأطعمة والمشروبات التي تقوم بهذه المهمة، حسبما ذكر موقعا "Culinary" و"hvrxsolutions".

1- الزنجبيل:

يؤثر على نظام الدورة الدموية، ما يجعله علاجًا رائعًا للطقس البارد، من خلال تحسين تدفق الدم والدورة الدموية، حيث يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية، لاحتوائه على زيوت منتجة للحرارة تسمى gingerols.

2- القهوة:

في حين أن أي مشروب ساخن سيساعد على تدفئة جسمك، فإن القهوة تحتوي على مكون خاص يمكنه بدء آلية التدفئة الداخلية.

ويحفز الكافيين الموجود في القهوة عملية التمثيل الغذائي الخاص بك، ما يؤدي إلى إطلاق الأحماض الدهنية التي تسخن جسمك.

3- الشوكولاته الساخنة:

مليئة بالبروتين، بالإضافة إلى ذلك تساعد على الشعور بالتدفئة.

4- ماء الليمون الساخن:

من أكثر المشروبات الصحية، ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الكبد والكلى وأيضا تعزيز الهضم، كما يزيد من معدل الأيض، ويساعد في مكافحة التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي، وبالإضافة إلى الفوائد السابقة فإنه يساعد على الشعور بالدفء.

5- الماء:

طريقة بسيطة لمساعدة جسمك على البقاء دافئا هذا الشتاء هي شرب الماء، وسيحافظ على أداء جسمك في أفضل حالاته ويساعد على تنظيم درجة الحرارة الداخلية.

6- الموز:

يحتوي على الكثير من فيتامين "ب" والمغنيسيوم، وهما مهمان لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح، وتساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن أيضا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك.

7- الشوفان:

مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف، و يمكن للألياف أن تحسن نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى إبقائك ممتلئا ودافئا، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى.

8- اللحوم الحمراء:

مثل لحم البقر والضأن، وهي مصدر جيد للحديد، ويعتبر الحديد معدنا مهما للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد برودة اليدين والقدمين أو يشعرون بالتعب بسهولة، ويمكن أن يوفر تناول اللحوم الحمراء أيضا فيتامين ب 12، الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.

9- تناول البطاطا الحلوة:

تحتوي على نسبة عالية من فيتاميني "أ" و"ج" والبوتاسيوم، وتساعد الألياف والمواد المغذية الأخرى الموجودة في البطاطا إلى الشعور بالدفء.

10- القرع:

وسيلة مغذية للإحماء في يوم بارد، بالإضافة إلى أنه طعام مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الرئيسية، وتوفر المستويات العالية من فيتامين ج والبوتاسيوم دفعة لجهاز المناعة، وتساعد الألياف الغذائية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.