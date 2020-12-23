تعاني من ضعف في الكلى؟.. تجنب تناول هذه الأطعمة العشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تعمل الكليتان على تصفية الدم وإزالة الفضلات والمساعدة في موازنة المعادن وكذلك الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، إنها عضو مهم في ضمان التشغيل الصحي للجسم، ومع ذلك، يعاني الكثير من الأشخاص من تلف الكلى الناجم عن مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع ضغط الدم، كما يعد فيروس التهاب الكبد الوبائي C وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية من عوامل الخطر الرئيسية لتلف الكلى.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من تلف الكلى اتباع قيود غذائية معينة، قد تختلف هذه بناءً على مرحلة المرض الذي تعيش فيه؛ ومع ذلك، هناك قيود قليلة شائعة، فالنظام الغذائي الكلوي يحد من تناول الصوديوم والبوتاسيوم إلى 2000 مجم في اليوم، فيما يلي 10 أنواع من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا للكلى، وفقا لموقع " timesofindia".

الصودا داكنة اللون

تحتوي المشروبات الغازية على إضافات تحتوي على الفوسفور وهو أمر يجب تجنبه إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا كلويًا، يتم إضافته لتحسين النكهة وزيادة مدة الصلاحية وكذلك منع تغير اللون، توجد مثل هذه الأنواع من الفوسفور في الملح ومن المرجح أن يتم امتصاصها، تحتوي معظم المشروبات الغازية الداكنة على 50-100 مجم من الفوسفور في جرعة 200 مل.

الأفوكادو

فهي مصدر غني للبوتاسيوم، يمكن أن يحتوي الكوب الواحد على 727 مجم من البوتاسيوم، لذلك، يُنصح بتجنب الأفوكادو بجميع أشكاله إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا كلويًا، من المهم للأشخاص الذين يعانون من سوء صحة الكلى أن يحدوا من تناولهم للبوتاسيوم.

الأطعمة المعلبة

تحتوي معظم الأطعمة المعلبة على كميات عالية من الصوديوم حيث يضاف إليها طن من الملح لحفظها، من الأفضل اختيار الأنواع التي لا تحتوي على أي ملح مضاف أو قليلة الصوديوم، يمكن أيضًا أن يؤدي تصريف المحتويات وغسلها إلى تقليل كمية الصوديوم المتناولة.

خبز القمح الكامل

من المهم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى مراقبة نوع الخبز الذي يتناولونه، قد يحتوي خبز القمح الكامل على نسبة عالية من الألياف، ومع ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور والبوتاسيوم، يمكن أن تحتوي الحصة التي تزن 30 جرامًا على ما يصل إلى 57 مجم من الفوسفور و 69 مجم من البوتاسيوم.

أرز بني

الأرز البني أيضًا غني بالبوتاسيوم والفوسفور، يحتوي الكوب الواحد على 150 مجم من الفوسفور و 154 مجم من البوتاسيوم، تحتاج إلى التحكم في حصتك إذا كنت ترغب في الاستمرار في تناول الأرز البني في نظام غذائي للكلى وتوازنه مع الأطعمة الأخرى التي لا تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم، يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ولكن يمكن أن يحتوي على 422 مجم من البوتاسيوم، ليس من الممكن للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا كلويًا الاستمرار في تناول الموز كغذاء أساسي يوميًا.

منتجات الألبان

على الرغم من أن منتجات الألبان غنية بالمعادن والفيتامينات فهي غنية بالفوسفور والبوتاسيوم، الاستهلاك المفرط يمكن أن يضر بصحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، يمكن أن يؤدي تراكم الفسفور على العظام إلى سحب الكالسيوم من العظام مما يجعلها ضعيفة.

البرتقال

من المعروف أن البرتقال غني بالبوتاسيوم، تحتوي حبة برتقالة واحدة كبيرة على 333 مجم من البوتاسيوم بينما يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على 473 مجم من البوتاسيوم، يعتبر العنب والتفاح والتوت البري بدائل جيدة للبرتقال.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة عادة ما تكون مملحة أو مجففة أو معلبة وغالبا ما ترتبط بالأمراض المزمنة، بها كمية كبيرة من الملح لتحسين المذاق والحفاظ عليها، لذلك، من الصعب الحفاظ على تناولك اليومي للصوديوم عندما تستهلك الكثير من اللحوم المصنعة.

المخلل

الملح جزء كبير من عملية التخليل، يمكن أن تحتوي المخللات على أكثر من 300 مجم من الصوديوم، وينطبق الشيء نفسه على الزيتون المخلل، ينتهي بك الأمر باستهلاك نسبة كبيرة من جرعتك اليومية المسموح بها مع القليل من المخلل.