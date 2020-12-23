كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - عملت الإعلامية الكويتية ولاء أبل كمذيعة في قناة فنون، وتُعد الآن من أيقونات الموضة الكويتية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من ٢٠٠ ألف متابع، وتهتم ولاء بعالم الموضة والجمال بشكل كبير، وتحرص على أن تُظهر أسلوب كل فتاة عربية بتنسيقاتها الشبابية الكاجوال التي تعكس شخصيتها بشكل كبير، لذا استوحينا لكُنَّ من أحدث إطلالاتها عدة خيارات كاجوال بالجاكيتات؛ لتناسب تغيرات الأجواء الحالية.



تنسيقات بألوان حيادية من ولاء أبل

تنسيقات بألوان حيادية من ولاء أبل



تميل الإعلامية ولاء أبل لقطع العلامة التجارية المميزة لويس فيتون، حيث شاهدناها بعدة إطلالات منها، ولأنها تفضِّل الخيارات بالألوان الحيادية، فقد تأنقت بمعطف من الجينز الرمادي المطبع بنقوشات علامة لويس فيتون مع بلوزة بيضاء وبنطال أسود، وزينت مظهرها بحذاء أسود منقوش بالفضي ونظارة شفافة ضخمة للمسة شبابية أنيقة، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف بني من الجينز وقبعة كاب بنية بطبعات لويس فيتون، وأكملت مظهرها باللون الأسود لخيار حيادي مناسب لكل الفتيات، كما نسقت بنطالًا من الجينز المزين في الأطراف بالمطاطات مع بلوزة سوداء مزينة بطبعات بيضاء، وزينت إطلالتها بالإكسسوارات الذهبية والسوداء الناعمة، وسرحت شعرها بأسلوب مموج، ولجأت للمكياج القوي.

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إطلالات شبابية بالمعاطف القصيرة



الكثيرات من الفتيات يفضِّلن الاعتماد على الألوان الدافئة في إطلالاتهن المختلفة للأجواء الباردة ، ولا سيما الكاجوال لذا أطلت ولاء أبل بمعطف أزرق بطبعات باللون البيج مع بنطال من الجينز الأزرق وبلوزة بيضاء، وأكملت مظهرها بمكياج برونزي وتسريحة مموجة للشعر؛ لتمنحها لمسة شبابية بسيطة، وفي إطلالة ثانية ارتدَتْ بنطالًا من الجينز الأسود وبلوزة بيضاء ناعمة مع معطف أحمر، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية ناعمة إلى جانب تسريحة منسدلة للشعر.

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تنسيقات للمعاطف الخفيفة من ولاء أبل 3



المعطف الطويل للشتاء من ولاء أبل

المعطف الطويل للشتاء من ولاء أبل



في إطلالة كاجوال مناسبة للشتاء، اختارت ولاء أبل بنطالًا من الجينز الأزرق وبلوزة بيضاء مع معطف طويل بكاروهات اللونين البني والفوشيا، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية وحذاء بكعب أحمر مزين بفصوص ذهبية، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر الويفي ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الداكن للمسة أنثوية ساحرة.



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