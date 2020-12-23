كيف أتقنت دانييلا رحمة دمج الألوان القوية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - استطاعت دانييلا رحمة أن تثبت نفسها في مجال التمثيل، فحصدت الكثير من الإعجاب بفضل أدائها المميّز وإطلالاتها اللافتة. وما يميز دانييلا ليس فقط جمالها الطبيعي، ولا موهبتها التمثيلية فحسب، بل جرأتها في دمج الألوان.

في ما يأتي بعض الصور التي حصلنا علينا من حساب دانييلا رحمة على إنستقرام لنتبين التقنية التي اعتمدتها لتتألق بألوان يستحيل دمجها بشكل عام.



دانييلا واللون البرتقالي:

دانييلا واللون البرتقالي



عندما تختار دانييلا هذا اللون القوي فهي ترتدي الثوب المونوكروم ولكن بقصة غير متجانسة لتمنحه إطلالة عصرية، وتعتمد على القماش العضوي من باب حرصها على البيئة.

أما إذا اختارت دمجه فهي تذهب إلى أبعد حدود فنراها ترتدي القماش الميتاليكي الزهري مع سروال لاميه برتقالي. او ربما تختار حقيبة من الجلد البرتقالي لتنسيقها مع سروال قصير بلون الراسبيري وترتدي تي شيرت أبيض. تدرك دانييلا أن دمج ثلاثة ألوان يكون بشرط أن تستعين بلون أساسي كالأبيض او الأسود او النيود.

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دانييلا والأحمر:

تنسيق الاحمر مع البنفسجي



تفضل دانييلا بدل ارتداء الأحمر الموحد الذي يعتبر لونا آمنا، أن تنسقه مع لون بارد كالأزرق أو البنفسجي كما في الصورة التي اخترناها لها.

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دانييلا والأزرق:

دانييلا والأزرق



تعتبر دانييلا من هواة تنسيق لونين متقاربين فقد تختار ارتداء تدريجات متفاوتة من الأزرق في لوك واحد. أنظري إلى الصورة لتعرفي كيف ارتدت الأزرق الباستيل مع الأزرق الليلي. هذه جرأة تجعلها معرضة للأخطاء ولكن إطلالاتها لن تمر مرور الكرام وهذا ما تدركه دانييلا، لذا نراها تبدو وتحرص على أن تكون بسيطة في الشعر والمكياج ولكنها جريئة دوما في اختيار ألوان ثيابها.