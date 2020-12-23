لا تتخلي عن الأزياء باللون الأحمر لمناسبات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - تذكري دوماً أن الأحمر هو اللون الذي يجب أن يميز إطلالتك. لكن هذا لا يعني أن ملابس كلها يجب أن تكون باللون الأحمر، بل يمكنك اعتماد قطع بسيطة بـ اللون الأحمر وتنسيقها مع قطع أخرى بطريقة مبتكرة وأنيقة تلفت إليك الأنظار.

إليك نصائحنا لتنسيق ملابس باللون الأحمر بطريقة عصرية في موسم احتفالات نهاية العام.

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ليلى بن خليفة



- إذا كان ولا بدّ أن ترتدي فستاناً أحمر، اختاريه بقصة ناعمة وأنثوية و بعيدة عن الجرأة. تذكري أنها مناسبة عائلية ودينية، ما يعني أن المبالغة في القصات المكشوفة سيعرّضك حتماً لمواقف محرجة. ابتعدي عن الياقة المقورة أو الصدر المكشوف. الكميين النصفيين يبدوان خياراً مثالياً، والقصة الضيقة عند الخصر ستزيدك رقة وجمالاً.











- اختاري التوب باللون الأحمر

غنى غندور



إذا كنتِ صاحبة بشرة فاتحة اللون، اختاري اللون الأحمر في قطعة تكون قريبة من وجهك بحيث تمنحك المزيد من التوهج والإشراق. التوب الحمراء هي خيارك المثالي إن كنت تفضلين الابتعاد عن الفستان الأحمر. توب حمراء طويلة مع حزام أحمرعلى الخصر ستتناسب مع أي سروال أو تنورة.



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- التنورة أو البنطلون باللون الأحمر

لمى عقيل



يناسبان السيدة ذات القوام الممشوق والرفيع، اختاري البنطلون بقصة القدمين الواسعتين، ونسّقي معه قميصاً أو سترة قصيرة. إنه مزيج رائع وحيوي ومثير للاهتمام. هذا اللوك يبدو ناجحاً جداً لاسيما إذا كنتِ تتمتعين بخصر نحيف.



- إضافات بسيطة من اللون الأحمر ستمنحك كل السحر الذي تبحثين عنه. إذا كنت ممن لا يهوين فعلياً الأحمر، يمكنك أن تكتفي بتصميم يضم قسماً بسيطاً باللون الأحمر، كأن تزيني إطلالاتك بأكسسوارات من حذاء أو حقيبة أو حذاء.







- المعطف أو السترة الحمراء هي أيضاً خيار موفق

خولة المراغي





يمكن ارتدائها على شكل فستان مع ازرار بارزة على طريقة الدوقة كايت ميدلتون، أو على شكل بيلزر كلاسيكية بسيطة ، أو بطريقة البوليرو الطويل والواسع.



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