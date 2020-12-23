أبرز إطلالات أنغام لعام ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - ارتكزت نظرات الجمهور العربي منذ سنوات على إطلالات الفنانة المصرية أنغام؛ فهي تتمتع بحس عالٍ من الأناقة، بالإضافة إلى امتلاكها صوتًا فريدًا من نوعه، وهي تُدرك جيدًا أن مكانتها تفرض عليها الاهتمام بجميع التفاصيل، بدءًا من صوتها وحتى تسريحة شعرها ومكياجها، لذا نلهمك -عزيزتي- أبرز إطلالاتها في ٢٠٢٠.



إطلالة كاجوال خريفية

إطلالة كاجوال خريفية



تأنقت أنغام في شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٠ بإطلالة كاجوال مميزة من خلال ألبومها الجديد، حيث اعتمدت تنورة سوداء ميدي مع بلوزة بيضاء وبالطو باللون البني ليناسب موضة عام ٢٠٢٠ بلمسة كلاسيكية مميزة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الريترو للشعر مع مكياج العينين المرتكز على رسمة الآيلاينر الأسود وطلاء الشفاه الأحمر، لخيار مميز وأنيق.

تابعي المزيد: اختاري صيحة النجوم لاستقبال العام الجديد!



إطلالات أنغام بفساتين طويلة على المسرح

إطلالات أنغام بفساتين طويلة على المسرح

على الرغم من ظروف جائحة كورونا، فإن أنغام تميزت هذا العام في أكثر من حفل بأسلوب أنيق ومميز، حيث أطلت في حفل المنارة بفستان أسود طويل مزين من المنتصف بالبرتقالي، ولجأت للمكياج البني مع تسريحة الويفي للشعر لخيار عصري وأنيق، وفي إطلالة اخرى لحفلها بالكويت ظهرت بفستان أسود محتشم مصمم بقَصَّة الحورية ومطرز بالفصوص الفضية المختلفة مع القماش الشفاف، واعتمدت مكياجًا بنيًّا وتسريحة ويفي للشعر؛ لتمنحها إطلالة فاخرة وأنيقة.



فساتين حمراء لإطلالة جذابة

فساتين حمراء لإطلالة جذابة



اللون الأحمر من الألوان الجذابة التي تليق بشكل كبير على أنغام، لذا ارتدت في إحدى إطلالاتها فستانًا أحمر ميدي من الساتان المزين بأكمام طويلة وحزام للخصر، مع حذاء باللون البيج مزين بخيوط سوداء، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل وقصير مع مكياج سموكي ناعم، وفي إطلالة ثانية أكثر فخامة اختارت فستانًا أحمر طويلًا مزينًا من الجزء العلوي بالتطريزات المختلفة، إلى جانب المكياج البرونزي وتسريحة الويفي للشعر، لتمنحها إطلالة أكثر جمالًا وأناقة.

تابعي المزيد: أجمل 10 فساتين إرتدتها نجمات هوليوود هذا العام



خيارات أنغام بالفساتين اللامعة بالألوان الفاتحة

خيارات أنغام بالفساتين اللامعة بالألوان الفاتحة



تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد الفساتين المصممة بالألوان الفاتحة واللامعة لتمنحهن إطلالة أنيقة ومناسبة للنساء بمختلف أعمارهن، لذا تألقت أنغام في حفل دار الأوبرا المصرية بفستان سكّري طويل مصمم بنفشة ناعمة ومكسو بالفصوص الفضية، وزينته بمكياج ناعم وتسريحة ويفي للشعر، وفي إطلالة مميزة لغلاف ألبومها الجديد ظهرت أنغام بفستان سماوي طويل مزين بقَصَّة ناعمة للخصر ومكسوٍّ بالفصوص الفضية الصغيرة مع وشاح يجمل أحد كتفيها من ذات قماش الفستان، ومن الناحية الجمالية لجأت لمكياج السموكي الزهري وتسريحة الويفي للشعر.

إطلالات أنغام بفساتين طويلة على المسرح



بالنظر للإطلالات السابقة، لا بد من أن تنتبهي لمدى التنوع الذي تحرص عليه أنغام؛ فهي ترتدي الكثير من الألوان، وإن كانت تلتزم ببعض القواعد في إطلالاتها، والتي تجعلها تبدو بمظهر أنيق ولافت في كل إطلالة، فقيمي برأيك خياراتها.

تابعي المزيد: استقبلي العام الجديد بالمخمل على طريقة نادين الراسي