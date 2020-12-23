10 حيل ذكية للاعتناء بحقيبتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - قد نميل إلى إهمال الاعتناء بحقائبنا، إلا أن هذا الأكسسوار الذي يرافق إطلالاتنا اليومية يحتاج إلى روتين عناية خاص، خصوصاً إذا كان مصنوعاً من الجلد. إليك بعض النصائح الذهبية لتنظيف حقيبتك الثمينة والحفاظ عليها.

الترطيب الإضافي يحافظ على نعومة الجلد ويمنع تشقّقه. قبل تلطيف حقيبتك الجلديّة، استخدمي فرشاة رقيقة لإزالة الأوساخ عنها، ثم افركي كمّيّات صغيرة من الملطّف على سطحها. انتظري لبضع دقائق، ثم امسحي الفائض الذي لم يمتصّه الجلد. معظم أنواع ملطّفات الجلد غير مكلفة، وتدوم فترة طويلة جدّاً.

SAINT LAURENT



إذا تلطّخت الحقيبة ببقعة زيت، غطّي البقعة ببودرة الأطفال واتركيها طوال الليل، ومن المفترض أن تزول في الصباح التالي. في حال العكس، كرّري العمليّة إلى أن تزول البقعة تماماً.

لتنظيف الأوساخ عن حقيبة جلد الغزال، خذي قشرة قطعة من الخبز واتركيها حتّى تبيت. افركي بلطف الأوساخ والبقع بحواف الخبز البائت، إلى أن تختفي. لإزالة الخدوش عن جلد الغزال، استخدمي ممحاة أو مبرد أظافر.

حقائب



استخدمي دائماً حقيبة مكياج لاحتواء مستحضرات التجميل، وبالتالي تفادي انكسارها أو سيلان محتوياتها في أيّ وقت وترك بقع خلفها في قاع الحقيبة.

في حال تدفّق بودرة البلاشر أو البودرة البرونزية في الحقيبة، استخدمي مناديل إزالة المكياج المبلّلة لتنظيف البودرة السائبة.

GUCCI



مكان تخزين الحقيبة مهمّ. فتخزينها في غرف حارّة جدّاً أو باردة جدّاً أو رطبة جدّاً أو مشمشة جدّاً يسبّب بهتان لونها وتشقّق جلد الغزال والجلود الأخرى والخامات على أنواعها. احتفظي بها في كيس الحقيبة الذي يأتي معها حين لا تستخدمينها.

تذكّري أنّ إلقاء الحقيبة بشكل عشوائي على الرفّ أو في الخزانة هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك فعلها بها. إذا أردت تخزينها خارج العلبة أو الكيس، ضعيها بترتيب على الرفّ أو على العلّاقة بحيث تكون هناك مساحة كافية بين الحقائب.

تجنّبي وضع الكثير من الأغراض في الحقيبة، فهذا قد يغيّر شكلها ويجعل الجلد يتمدّد ويكسر السحّاب.

استخدمي عود أسنان لإزالة العلكة الملتصقة في بطانة الحقيبة. وإذا كانت حقيبتك واسعة استخدمي منفضة غبار صغيرة أو أداة الشفط الرفيعة من المكنسة الكهربائية لإزالة الفتات والوبر والغبار.

استخدمي الغسّالة. قد يبدو الأمر جنونيّاً، ولكنّ غسل الجلد في الغسّالة فعّال إذا كانت لديك حقيبة جلديّة مترهّلة لم تعودي تستخدمينها: ضعيها في الغسّالة مع صابون لطيف، ثم في النشافة لمدّة 10 دقائق. إشارة إلى أنّ استخدام الغسّالة لا ينطبق على الحقائب الغالية الثمن من توقيع مصمّمين مشهورين.

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