جاكيتات جينز للمحجبات موضة شتاء ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - من المهم أن يتوفَّر في خزانتِك الجينزُ بمختلف أشكاله المفضلة لك، ولشتاء ٢٠٢١ برزت معاطف الجينز بشكل كبير؛ لتضمن لكِ الحصول على إطلالة عملية كاجوال مناسبة للأجواء الباردة، وتوفِّر لك الحرية والراحة أثناء الحركة، كما تمتاز بسهولة تنسيقها مع أي قطع أخرى، فإليك أبرز خيارات مدونات الموضة؛ لتستوحي أفكارًا لتنسيقاتك.



معاطف الجينز المغلقة في الشتاء

سحر الخطاب



برزت صيحات معاطف الجينز المختلفة بشكل كبير، ومن أبرز تنسيقات المشاهير المحتشمة لجأت مدوِّنتا الموضة دلال الدوب وسحر الخطاب لغلق معطف الجينز الأزرق وتنسيقه مع بنطال أسود وحجاب أبيض، فيما زينت دلال الدوب إطلالتها مع حزام من الجلد للخصر، وحذاء بوت وحقيبة يكسوهما اللون الأسود إلى جانب المكياج الأحمر، فيما تجملت سحر الخطاب بحقيبة بطبعات جلد النمر وحذاء أبيض لخيار شبابي ناعم.

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إطلالات عايشة العقيل بمعطف الجينز

عايشة العقيل



عايشة العقيل، من أبرز المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الموضة والأزياء، ولاهتمامها الدائم بمواكبة خطوط الموضة المختلفة تألقت ببنطال ومعطف من الجينز المصمم باللون الأزرق الداكن والمطبع بالأزرق الفاتح، وأكملت بقية الإطلالة باللون الأبيض مع المكياج الزهري لإطلالة ناعمة ويومية، وفي الإطلالة الثانية اختارت معطف الجينز الأزرق مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وبنطال أصفر واسع لخيار عصري للشابات.

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