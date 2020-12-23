استقبلي العام الجديد بمجوهرات باللون الأزرق المنعش!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - يًعرف اللون الأزرق بمختلف درجاته بسماته الهادئة والراقية. يعكس الكثير من الفخامة على الإطلالة ويزيد من انتعاشها، كما يدخل من خلال الأحجار الفاخرة إلى المجوهرات ليزيّنها ويضفي وهجاً وحيوية عليها.



الأحجار الكريمة الزرقاء

Patek Philippe



هناك أنواع كثيرة من الأحجار الكريمة التي تحمل اللون الأزرق، تتفاوت درجات زرقتها ولمعانها. ولكن من أكثر الأحجار الزرقاء التي تزيّن المجوهرات، هي السافير، التورمالين، الزبرجد، التانزانيت، الماس الأزرق... وغيرها. وغالباً ما تأتي هذه الأحجار مرفقة ببعض حبيبات الماس البيضاء وكأنها تشكّل ثنائياً لا بد من حضوره جنباً إلى جنب للحصول على قطعة مجوهرات فاخرة.

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ماذا تختارين؟

Bogohssian



إذا كنت تفضّلين المجوهرات البرّاقة التي يسطع وهجها حتى في النهار، عليك أن تختاري قصة الحجر المستديرة أو التي تأتي على شكل كمثري، فهي تستقطب الضوء بشكل واضح وتعكس إشراقة في إطلالتك. أما إذا كنت تفضّلين المجوهرات الزرقاء ذات الدرجة الخافتة والناعمة، ننصحك باختيار قصة الكابوشون.

إذا كنت صاحبة ذوق متبدّل، أي أن خياراتك في عالم المجوهرات ليس ثابتة، ننصحك باختيار الأحجار اللامعة كالزبرجد والماس الأزرق والفيروز للأيام المشمسة، وخصّصي الأحجار الداكنة كالياقوت الأزرق والتانزانيت واللازورد لفصل الشتاء والأيام الغائمة.

قد لا تكون هناك قاعدة في اختيار المجوهرات الزرقاء، ولكن تبقى مسألة تحديد القطعة الأفضل للمناسبة هي سرّ نجاح خيارك. للمناسبات الرسمية، اختاري الحجر المقطوع كالماس والياقوت الأزرق والعقيق الأزرق والأكوامارين.. والتي تضيف صقلاً على مظهرك. أما في المناسبات غير الرسمية، فبإمكانك أن تزيّني إطلالتك بأحجار غير شفافة كاللازورد والفيروز والأزوريت.

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