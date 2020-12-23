مشادة كلامية بين نيكول سابا ومتابعة: عادل إمام وهاني سلامة باسوكي (صور)

علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات، بعدما نشرت الفنانة عدة صور جديدة بصحبة زوجها يوسف الخال.

ونشرت «سابا» عدة صور جديدة تجمعها بزوجها، في إطار احتفالهما بعيد زواجهما التاسع، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت الفنانة بفستان باللون الرمادي تميز بأنه قصير ومفتوح من الخلف، وهي تحمل بالون هيليوم، برقم 9، وتقبل زوجها.

وقررت الهجوم على الفنانة، بتعليق حاد، مدونة: «عادي عادل إمام باس وهاني سلامة باس من بعد زوجك»، لترد عليها «سابا» قائلة: «لو بتاكلي هوا مش أحسن!!».

وكانت الفنانة اللبنانية، شاركت مع الزعيم عادل إمام في بدايتها في فيلم «التجربة الدنماركية»، كما شاركت الفنان هاني سلامة في فيلم «السفاح»، ومسلسل «نصيبي وقسمتك».

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا، تعرفت على زوجها الحالي، خلال فترة عملها في فرقة «الفور كاتس»، ثم انفصلا عن بعضهما لمدة 6 سنوات من عام 2002 حتى عام 2008، بسبب معارضته عملها إلا أنهما عادا للارتباط فيما بعد.

وعن تقدم «الخال» لها، أكدت نيكول من قبل، أنهما كانا في حفلة مع أصدقائهما، إلى أن قام زوجها الحالي، بحملها والقفز معها في حمام السباحة، قائلًا «تتزوجيني».