للرجل.. اذهب إلى الطبيب فورا في هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يشعر بعض الرجال بالحرج من مناقشة مخاوفهم الصحية مع الأطباء، وآخرون يعيقهم الجهل عن القيام بذلك، وعلى الرغم من أن الطبيب يتمكن من استخلاص التشخيص بناء على نتائج الاختبارات المعملية والفحوصات، إلا أن هناك بعض الحالات المهمة التي يحتاج فيها إلى شرح وأن يتم إخباره بها لأنها قد تحمل أدلة حيوية لتشخيصات أخرى.

فيما يلي بعض الحالات المهمة التي يجب على كل رجل مناقشتها مع طبيبه حال تعرضه لها بحسب ما استعرض موقع "health".

أن تشعر بالاكتئاب

يمكن أن يكون الاكتئاب قاتلًا وعندما لا يكون كذلك، يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة ويسبب مضاعفات، خاصة إذا لم يتم علاجه في الوقت المحدد، ويجب أيضًا أن ينتبه الشخص إلى تهيج المعدة وآلامها إضافة إلى قلة النوم، فكل ذلك قد يكون أعراضًا للاكتئاب، ولا يوجد ما يخجل من هذه الحالة، لذا تحدث إلى الطبيب وعلاج نفسك.

عدم النوم الجيد

لا ترتبط مشاكل النوم دائمًا بالوقت الذي تستغرقه للنوم، يمكن أن تنشأ هذه المشاكل أيضًا من روتين نومك العام، إذا كنت تنام أقل من 6 ساعات، يحتاج طبيبك إلى معرفة ذلك.

هناك تغيير في اللياقة أو الأداء الجنسي

التغيير في الأداء الجنسي له علاقة كبيرة بنوعية حياتك، ليس ذلك فحسب، بل يمكن أن يشير أيضًا إلى أن هناك شيئًا أكثر خطورة كامنًا.

ألم غير عادي في الصدر

لمجرد أنك متأكد من أن ألم الصدر ليس من الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية، فإنه لا يمنحك الحرية في تجاهل ألم الصدر غير المعتاد، يجب مناقشة أي ألم في الأمعاء العلوية وأعلى البطن والصدر مع طبيبك.

قدرة التمرين المتغيرة

يجب توجيه انتباه طبيبك إلى تعرضك إلى ضيق التنفس، أو أي تغيرات مرتبطة بالتمرينات الرياضية، لم تكن تحدث من قبل.

أخذ الدواء بدون وصفات طبية

يجب أن يعرف طبيبك كل التفاصيل الدقيقة للأدوية التي تتناولها، تعتبر تفاصيل كل دواء موصوف، أو بدون وصفة طبية أو عشبية ضرورية لطبيبك لتشخيص الخطر الأساسي.