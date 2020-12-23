إطلالات اليوم.. درة بتوب أبيض وكندة علوش بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع بلوزة باللون الأبيض، مزودة بأكمام طويلة مفتوحة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، وذلك خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- ريهام أمين:

طلت الفنانة ريهام أمين، بتيشرت باللون البيبي بلو، وجاكيت جينيز وبنطلون أسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-سلمى أبو ضيف:

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بتيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام، ومزينا بطبعات باللون الكافيه، مع بنطلون أسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، وذلك خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-درة:

كما تألقت الفنانة درة في أحدث صورة لها عبر "إنستجرام"، بتوب كت باللون الأبيض، مع بنطلون باللوني الأبيض والبيبي بلو، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

- كندة علوش:

ارتدت الفنانة كندة علوش فستانا قصيرا مزود بأكمام طويلة باللون التركواز، ومزينا بطبعات باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وذلك خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".