أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة تهدد حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

التدخين

التدخين قد يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

يهدد صحتك ويدمر المناعة ويجعلك عرضة للإصابة بـ"كورونا".

كيف نحمي أنفسنا؟

من الضروري الإقلاع عن التدخين خصوصا خلال فترة انتشار فيروس كورونا.