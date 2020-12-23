برنامج سكر بنات:فوائد مذهلة لحجر النيلة الزرقاء في تبييض البشرة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:37 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :كيفية استعمال حجر النيلة الزرقاء المغربي في المنزل لمكافحة التجاعيد وشد البشرة، تبييضها والحصول على بشرة نضرة بيضاء كالثلج. خلطة تبييض البشرة وتخليصها من الشوائب خلطة تبييض البشرة أنت بحاجة لبودرة النيلة " تحصلين عليها بعد تكسير حجر النيلة" . القليل من الزبادي. وماء الورد . ويمكنك إضافة عصرة حامض للبشرة الدهنية . اخلطي المكونات جيداً بعدها ضعي القناع على وجهك حتى يجف. بعدها اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. خلطة تبييض الجسم: تبييض الجسم لتتخلّصي من بقع الجسم: الأكواع والركب : أنت بحاجة لبودرة النيلة الزرقاء، ملقعة من حليب البودرة وملعقتين من جل الألوفيرا. طبقّي الخلطة على كامل الجسم أو مكان البقع. اتركيها حتى تجف بعدها اغسلي جسمك وشاهدي الفرق من الإستعمال الأول. للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .

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