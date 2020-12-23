المناكير الغليتر أفضل خيار لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:37 مساءً - يعد المناكير الغليتر من أفضل الخيارات لحفل نهاية العام، كونه يمنح أظافرك مظهراً احتفالياً ويضيء يديك ويعزز من جمال طلتك. لذلك، جمعنا لك في هذا المقال عدداً مميزاً من أنواع طلاء الأظافر الغليتر بألوان مختلفة لتختاري من بينها ما يناسبك.



Cosmo Magical Pixie Dust by Zoya

Cosmo Magical Pixie Dust by Zoya



يمنحك هذا المناكير الفضي الغليتر قاعدة فضية متلألئة ثلاثية الأبعاد. إذ يكفي أن تضعي منه طبقة واحدة أو طبقتين على الأكثر لتحصلي على أظافر براقة تكمل إطلالتك في حفل نهاية العام. كما أن تركيبته تدوم على أظافرك لمدة أسبوع وأكثر.

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Carnivalesque by Adesse New York

Carnivalesque by Adesse New York



سيجعل ها المناكير الغليتر الذي يحتوي على قطع براقة كبيرة الحجم وبألوان مختلفة، أظافرك تلمع كالألماس ومتلألئة كالنجوم. ويمكنك استخدامه بمفرده على أظافرك أو كطبقة نهائية تضعينها فوق المناكير الذي تختارينه. إضافة الى ذلك، هو يتميز بتركيبته النباتية الخالية من المواد القاسية، إذ إنه مصنوع من مستخلص الخيزران العضوي وزيت الأركان وزيت الشيا، التي تجعل أظافرك صحية وقوية.

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Hexy Bikini by KBShimmer

Hexy Bikini by KBShimmer



يترك هذا المناكير الغليتر على أظافرك بريقاً رائعاً سيلفت الانتباه إليك، حيث سيجعل أظافرك تبدو وكأنها مرصعة بالأحجار الكريمة، إذ إنه يوفر لك قاعدة واضحة محمّلة بالألوان الدقيقة: الفضي والوردي والأزرق، وهو ما يتناغم مع أي فستان تختارينه لتمضية حفل نهاية العام.

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Paige by ILNP

Paige by ILNP



إذا كنت من عاشقات اللون الزهري، وترغبين في استخدامه في حفل نهاية العام، فلا تترددي في تجربة هذا المناكير الغليتر ذي اللون الزهري البراق المتلألئ، الذي سيضيء يديك ويجعل أظافرك قبلة للأنظار. فتركيبته الغنية جداً ستؤمن لك تغطية براقة تدوم طويلاً. ننصحك بوضع طبقة من المناكير الأسود، ومن ثم تطبيق هذا المناكير الزهري الغليتر الرائع.

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Shattered Souls by Smith & Cult

Shattered Souls by Smith & Cult



يُستخدم هذا المناكير الغليتر من Smith & Cult كطبقة علوية لتفتيح أي مناكير تختارينه، كما بإمكانك وضعه بمفرده كتلميع قائم بذاته. وعلى رغم أنه لن يمنحك تغطية كثيفة، إلا أنه سيمنح أظافرك لمعاناً مشرقاً، الى درجة تعتقدين فيها أن أوراقاً ذهبية وُضعت على أظافرك. علماً أن تركيبته خالية تماماً من المواد السامة والمؤذية للأظافر.

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Candy Shop by Deborah Lippmann

Candy Shop by Deborah Lippmann



إذا كنت تبحثين عن لون وردي مرح وحيوي، فإن هذا المناكير الغليتر من ديبورا ليبمان سيشكل خياراً رائعاً لك لاحتفالات رأس السنة. فهو مزيج من الداوئر الملونة ذات الأشكال المتعددة التي يطغى عليها اللون الوردي. ويمكنك التحكم بكثافته، من خلال عدد الطبقات التي ستضعينها.

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