طبيب: وصفة «حرق البرتقال» لإعادة حاستي الشم والتذوق «فالصو»

صحة

«قومي بتسخين الفرن لفترة ومن ثم ضعي البرتقال لمدة 45 دقيقة.. حتى يتحول لونه إلى البني الغامق ويتسرب منه العصير ثم اخرجيه واقطعيه إلى نصفين وفرغيه من الدواخل.. ضعي 3 معالق سكر بني .. وتناوليها» كانت تلك الوصفة التي نشرتها فتاة أمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، زاعمة من خلالها أنها تعيد حاسة الشم والتذوق من جديد.

وأثارت الوصفة الكثير من الجدل حول مدى صحتها، وفعاليتها في إعادة حاسة الشم والتذوق، إذ ذكرت الفتاة في منشورها، أن التجربة أذهلتها بالفعل من نجاحها، بعدما أقدمت على تنفيذها، حين أصيبت بفيروس كورونا في شهر سبتمبر الماضي.

ويعد فقدان حاسة الشم والتذوق، من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو العرض الذي يعد الأكثر انتشارًا بين مصابي «كوفيد 19»، وبشأنه انتشرت أيضًا الوصفات والتجارب المختلفة حول إعادة الحاسة للعمل مرة أخرى.

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أوضح أن هذه الوصفة ليس لها أي أساس طبي، فهي مثلها مثل باقي الوصفات المنتشرة دون فعالية، التي غالبًا ما تأتي بالضرر أكثر منها للنفع.

وتابع «الحداد» من خلال حديثه لـ«هن»، بأن الأمر غير متعلق بحرق البرتقال من عدمه، فهذه التجربة ربما تصيب الإنسان بتهيج الجيوب الأنفية، كما أن الوصفة أنهت بالفعل فعالية فيتامين سي.

واستطرد استشاري الحساسية والمناعة أن تجربة حرق البرتقال وتناوله، أي أنها تناولت ثاني أكسيد الكربون: «هي حرقت فيتامين سي.. وبقى نواتج الحرق اللي هو ثاني أكسيد الكربون.. أضرارها أكتر من أي فعالية ليها وملهاش أساس من الصحة».

3 أعراض أكثر شيوعا للفيروس

وكانت منظمة الصحة العالمية أشارت قبل ذلك إلى الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا المستجد، وهي: «حمّى - سعال جاف - إرهاق»، أما الأعراض الأقل شيوعًا هي: «آلام وأوجاع - التهاب الحلق - إسهال - التهاب الملتحمة - صداع - فقدان حاسة التذوق أو الشم - طفح جلدي».

وتأتي الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا بحسب منظمة الصحة العالمية تتمثل في: «صعوبة أو ضيق في التنفس - ألم أو ضغط في الصدر - فقدان القدرة على الكلام أو الحركة».