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علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، من خلال مشاركة عدد من الصور التي جمعتهما معا.
ووجهت الفنانة رسالة غزل لزوجها عمرو يوسف، قائلة: «كل سنة وأنت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات أنت حبيبي وأهلي وأماني».
وتابعت: «كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وأنت بعيوني أحسن رجال بالعالم، كل سنة وأنت ناجح وسعيد ومحقق كل الي بتتمناه».
ولقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «ربنا يخليكوا لبعض، كل سنة وانت طيب يا فنان، كل سنة وانتوا منورين حياة بعض، ربنا يخليلكوا بنتكوا حياة، قمرين، حلوين أوي، عاملين مكس حلو أوي سوا».
الفنان عمرو يوسف دائما ما يبوح بتفاصيل حياته الزوجية للجمهور، وفي إحدى المرات وخلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، تحدث عن الحسد وكيفية تأثيره على مهارات زوجته في الطبخ، «إحنا عاوزين نقفل الموضوع ده أنا كل ما أروح في حتة يقعدوا يتكلموا على الأكل مؤخراً مستواها في الأكل بدأ ينزل ففي حسد بيحصل».
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غزل من كندة علوش لـ عمرو يوسف في عيد ميلاده: كل سنة وأنت حبيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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