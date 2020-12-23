الامارات | «علاج بالضوء» يرفع المعنويات خلال الشتاء في مونتريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «علاج بالضوء» يرفع المعنويات خلال الشتاء في مونتريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهدف أعمال صوتية وضوئية نشرت في وسط مدينة مونتريال الكندية، في مبادرة تحمل اسم «لومينوتيرابي» (العلاج بالضوء)، إلى توفير تجربة لرفع معنويات سكان أهل المدينة ومقاطعة كيبيك بعد أشهر من جائحة كوفيد-19 وتدابير الحجر المرتبطة بها.

وفي ساحة «بلاس دي فيستيفال»، تلفت الانتباه آلات عرض سينمائي متحركة على شكل عجلات، تعرض رسوماً من 12 كتاباً في كيبيك.

وقال مصمم «لوب»، وهو أحد أعمال التجهيز الضوئية والصوتية الخمسة التي ستبقى في وسط مونتريال طوال فصل الشتاء حتى 14 مارس 2021 إن «العلاج بالضوء» يساهم في «إضاءة الروح قليلاً». وأضاف «إنه يوقظنا ويبقينا نشطين».

وعند السادسة مساء كل يوم، يقام عرض صوتي وضوئي على واجهة عدد من مباني العاصمة.

وعلى مدى خمس دقائق تقريباً، يتردد صدى دقات قلب في الشوارع بينما تُعرَض إضاءة حمراء على المباني في بادرة تضامن مع مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية.

ويهدف المسار الضوئي والصوتي أيضاً لإعادة الحياة إلى شوارع وسط المدينة التي اضطر عدد من مطاعمها ومسارحها إلى الإغلاق بسبب الوباء.

وشارك نحو 3000 شخص في افتتاح «العلاج بالضوء» في نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.

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