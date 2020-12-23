كورونا اليوم: الفيروس يصل إلى أنتاركتيكا.. وطبيب يحذر من موجة ثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

عدوى "كوفيد-19" تصل إلى أنتاركتيكا لأول مرة

أصاب فيروس كورونا الآن جميع القارات السبع، حيث أبلغ عن 36 إصابة بين الأشخاص المتمركزين في قاعدة أبحاث برناردو أوهيغينز ريكيلمي (Bernardo O’Higgins Riquelme) في أنتاركتيكا.

وبعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، نُقل 36 فردا إلى منطقة بونتا أريناس في تشيلي، حيث يُعتقد أنهم في حالة جيدة ومستقرة. ومع ذلك، سيبقون في العزلة المستمرة حتى يتعافوا.

وهناك 70 محطة أبحاث دائمة في أنتاركتيكا، تديرها 29 دولة. ومن أجل تقليل مخاطر انتشار الفيروس إلى القارة، توقفت المشاريع البحثية مؤقتا وظل الباحثون في قواعدهم، بدلا من السفر إلى بلدانهم الأصلية أثناء الوباء، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

1424 سلالة لفيروس كورونا تم رصدها في البلاد

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أن أكثر من 1420 سلالة لفيروس كورونا المستجد تم رصدها في روسيا حتى هذا الوقت.

وخلال اجتماع عقده مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، أوضحت بوبوفا أن مركز "فيكتور" الروسي المتخصص في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، والذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمتها من المراكز ذات المرجعية في تشخيص عدوى كورونا، قد أجرى تحليل أكثر من 5 آلاف عينة بيولوجية من مختلف أنحاء روسيا، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

تحذير من موجة ثالثة لعدوى كورونا

حذر كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا المتخصص في العاصمة موسكو من احتمال حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا.

وقال بروتسينكو في تصريح صحفي: "جميع الأوبئة السابقة حدثت على ثلاث موجات وارتبطت بالتفشي الموسمي في الربيع والخريف، لذلك من المحتمل جدا أن تكون هناك موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".