منها البصل.. 10 أطعمة تساعد على منع خطر الإصابة بحصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شرب الماء واختيار نوع الطعام هما الخطوة الأولى لمنع حصوات الكلى، بالإضافة إلى تناول أطعمة ذو نسبة أوكسالات منخفضة، فعلى عكس حينما يتم تناولها بكميات كبيرة يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

والأوكسالات الغذائية هي مركب نباتي موجود في العديد من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب والمكسرات، وعندما نستهلك الأطعمة الغنية بها، فإنها تتفكك في الجهاز الهضمي وتمر عبر البول والبراز، وفق ما أورد موقع " boldsky".

وترتبط الأكسالات بجزيئات الكالسيوم ويتم إخراجها بسهولة، وبعض الأحيان بسبب عدم كفاية استهلاك المياه، لا يتم طرد الأوكسالات بشكل صحيح من النظام، كما أن قلة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم يزيد منها في الجسم ما يؤدي إلى تكوين بلوراتها، وبالتالي حصوات الكلى.

وإليك مجموعة من الأطعمة منخفضة الأوكسالات والتي يمكن تضمينها في نظام غذائي يومي، تجنبًا لتكون حصوات الكلى.

التفاح

يقول الباحثون إن تناول تفاحة يوميًا مفيد جدًا في منع خطر الإصابة بحصوات الكلى، فيمكن وضع بعض شرائح التفاح على سلطة فواكه أو تناولها مع كوب من الحليب.

العنب

تؤكد دراسة أن العنب يمكن أن يساعد في تقليل تكوين حصوات الكلى بنسبة 50 في المائة، هذا لأنه غني بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تكوين بلورات الأكسالات وتقليل خطر الإصابة بتحصي الكلية.

الليمون

يحتوي الليمون على نسبة منخفضة من الأوكسالات وقد يساعد تناول عصيره على منع تكون الحصوات، كما يحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الستريك والتي تميل إلى زيادة حجم البول وطرد الأوكسالات من الكلى.

الموز

وفقا لدراسة، يساعد فيتامين B6 في تقليل تكوين أكسالات البول، ويعتبر الموز مصدرًا غنيًا بفيتامين B6 وقد يساعد تناوله في تقليل تركيز أكسالات البول.

البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة منخفضة من الأوكسالات، كما أن نسبة البوتاسيوم العالية في الفاكهة تساعد على تنظيم مستويات الحمض في البول، وكذلك يعمل البوتاسيوم كحل طبيعي لحصى الكلى وبالتالي يمنع تكوينها.

البرقوق

البرقوق من الفواكه منخفضة الأوكسالات التي يمكن أن تمنع خطر تكون الحصوات في الكلى، ويعتبر عصير البرقوق الأفضل لصحة الكلى، كما يجب أن تستهلك كمية معتدلة من (البرقوق المجفف) لأنها تحتوي على نسبة أكسالات أكثر بقليل من البرقوق الطازج.

اللفت

اللفت الأخضر الخام صديق للكلى حيث أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسالات، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف التي تساهم في صحة الكلى.

الخيار

يعمل الخيار كمذيب طبيعي ويساعد على إذابة بلورات الأكسالات الصغيرة، ويساعد الكلى على طرد حمض البوليك الزائد من الجسم، والذي قد يتبلور ويشكل حصوات الكلى، ويجب عليك الإمتناع عن تناول الخيار مضافًا إليه الملح لأنه قد يسبب تأثيرًا سلبيًا.

البصل

يلعب البصل دورًا حيويًا في الوقاية من حصوات الكلى، فيمكن أن يكون البصل المفروم والطازج جزءًا من نظام غذائي منخفض الأوكسالات ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى إلى الحد الأقصى، فينصح قم بتضمينه يوميًا في نظامك الغذائي.

الثوم

الثوم هو أفضل أنواع التوابل الصديقة للكلى والتي قد تساعد في منع تبلور الأوكسالات في الكلى، كما يساعد أيضًا في إصلاح إصابة الكلى ويحافظ على أدائها السليم.