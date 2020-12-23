كنزي عمرو دياب في أحضان صديقها: كل سنة وأنت طيب (صورة)

لايف ستايل

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، صورة جمعتها بشاب يدعى بادر الرملي، عبر خاصية القصص المصورة، خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الصورة ظهرت كنزي في أحضان الشاب، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، وأرفقت تعليقا على الصورة «كل سنة وأنت طيب».

كنزي والشاب في صورة بملابس البحر

وفي نوفمبر الماضي، ظهر الشاب برفقة «كنزي»، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بتطبيق «إنستجرام»، وهما بملابس البحر على ظهر أحد اليخوت وسط المياه.

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، بينها إعجاب زينة عاشور والدة «كنزي».

كنزي دياب ورقصة جريئة

ومنذ أيام، كانت شاركت كنزي دياب مع متابعيها، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت من خلاله وهي تؤدي إحدى الرقصات.

وكانت أطلت ابنة الفنان عمرو دياب، بملابس كاجوال وشعر انسيابي، أثناء تأديتها لرقصة جريئة على نغمات أغنية عالمية.

ولاقى مقطع الفيديو، إعجاب الكثير من متابعيها، فضلا عن العديد من التعليقات، التي جاء من بينها «قمر»، «جميلة»، «من شابه أباه فما ظلم».

كنزي تحتفل بعيد ميلادها

وفي نوفمبر الماضي، احتفلت كنزي دياب بعيد ميلادها الـ21، بنشرها مجموعة من صورها المثيرة للجدل.

وظهرت ابنة عمرو دياب، خلال 4 صور، من بينهم أطلت خلالها ببنطلون ملون فضفاض، وسترة شتوية طويلة، وتعمدت التصوير بحركة خادشة للحياة.

زينة عاشور تهنئ توأميها كنزي وعبدالله بعيد ميلادهما

ووجهت زينة عاشور، رسالة تهنئة لابنيها لتوأمها كنزي وعبد الله، بعيد ميلادهما، قائلة: «كل سنة وأنتوا طيبين كيكس وعبودي، بحبكم جدًا، أبقوا كما أنتوا عليه من أجلي، أنتوا الأفضل، لا تتغيروا».

أتى ذلك بعد أسابيع من تجاهل زينة عاشور، للاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب الـ59.