ليلى علوي تكشف أمنيتها للعام الجديد في فيديو عمره 33 عاما: لم تتغير

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور من إحدى البرامج التلفزيونية التي ظهرت خلالها الفنانة ليلى علوي، يعود تاريخه لعام 1988، أي قبل 33 عامًا، من الاحتفال برأس السنة الجديدة في ذلك الوقت، أعادت الفنانة مشاركته مجددًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال ذلك الفيديو كانت هنأت الفنانة جمهورها ومحبيها، قائلةً: «يا رب سنة حلوة علينا كلنا، وكل واحد فينا يحقق كل حاجة حلوة بيتمناها، وكل سنة في حاجة بقولها كل سنة، حب كل واحد لعمله ولبيته، ويا رب يقرب كل الخير مننا ويبعد الشر عنا».

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الفيديو التي ظهرت به، قائلةً: «الحب بين الناس، والحب للبلد، وحب كل واحد لعمله، عدت السنين ولسة أمنياتي للسنة الجديدة زي ماهي».

وخلال فاعليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، كانت أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود طويل، تميز بأنه طويل ومزين بقماش شفاف يظهر البطانة القصيرة، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وليلى علوي، ولدت من أب مصري وأم يونانية، بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشر من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية 8 ستات للمخرج جلال الشرقاوي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

تزوجت ليلى علوي من رجل الأعمال منصور جمال، وانفصلت عنه في 2015، ولها ابن واحد بالتبني يدعى خالد.

ومنذ أشهر عدة، ظهرت فتاة أفغانية، بملامح مطابقة للفنانة ليلى علوي خلال شبابها، حتى اعتقد الكثيرون أنها صورة قديمة للفنانة، وحسمت الفنانة ذلك الجدل، قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»: «يخلق من الشبه أربعين، سبحان الله».