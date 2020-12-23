درة وزوجها بإطلالة صيفية في البحر: «الجو مشمس»

لايف ستايل

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها، بصورة جديدة جمعتها بزوجها رجل الأعمال هاني سعد، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونالت الصورة استحسان الكثير من المتابعين، فجاء من بين التعليقات: «ربنا يحميكوا»، و«يارب دايما مع بعض»، وظهرت الفنانة وزوجها بإطلالة صيفية، إذ ارتدت «بادي كات» أبيض، وبنطلون أبيض ذو خطوط طويلة زرقاء.

وظهرا الزوجان، وهما على متن أحد اليخوت وسط البحر، حيث أرفقت «درة» تعليقا بالصورة، قائلة: «الجو مشمس».

درة وزوجها يوثقان لحظاتهما السعيدة على إنستجرام

درة وزوجها اعتادا الظهور معا في العديد من المناسبات المختلفة منذ زواجهما، ومن ثم يشاركان متابعيهما عددا من الصور التي تجمع بينهما، عبر حسابيهما الرسميين على «إنستجرام».

ومنذ أيام، نشر رجل الأعمال هاني سعد، عبر خاصية القصص المصورة «story»، خلال حسابه الرسمي بـ«إنستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعته برفقة زوجته الفنانة التونسية، بإطلالتين «كاجوال».

هجوم كبير على درة بعد زفافها

وبعد زواج درة من رجل الأعمال المصري، خلال الشهر الماضي، تعرضت الفنانة درة لهجوم كبير من أبناء بلادها تونس، وأتى ذلك بعدما تم تداول منشور نُسب للزوجة الأولى لهاني سعد، حيث زعمت خلالها أنهما ليس منفصلان ولا زالت على ذمته، وهو ما يكشف أن الفنانة التونسية بذلك زوجة ثانية، إذ يخالف الأمر القانون التونسي.

اعتذار درة عن مسلسل «انتقام سري»

وخلال الأيام الماضية، كانت اعتذرت درة عن مشاركتها في مسلسل «انتقام سري»، والمقرر عرضه خلال دراما رمضان المقبل 2021.

زواج درة وهاني سعد

يذكر أن الفنانة التونسية درة احتفلت بزواجها من رجل الأعمال هاني سعد، في نوفمبر الماضي، وأقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وسط حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن وأزواجهم، من بينهم، أحمد السقا، غادة عادل، آسر ياسين، بشرى.