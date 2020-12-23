حلا شيحة مع «أغلى الناس»: «لا يوجد أفضل من تلك اللحظة» (صورة)

لايف ستايل

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جمعتها بوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة وهي جالسة برفقة والدة، معلقة: «مفيش شيء أفضل من تلك اللحظة مع أغلى الناس».

ولاقت الصورة إشادات الكثيرين جاء من بينها، «ربنا يخليه»، «منورين الدنيا كلها»، «ربنا يحميكوا».

تفاصيل علاقة معز مسعود وحلا شيحة

وخلال أول أيام الشهر الجاري، كشفت مصادر مقربة من الداعية الإسلامي معز مسعود، تفاصيل علاقته بالفنانة حلا شيحة، موضحة أن علاقة تعارفهما بدأت منذ سنة تقريبا.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن علاقة الطرفين تطورت من التعارف إلى الصداقة، ومن ثم قررا الارتباط خلال أبريل الماضي، حيث أن الداعية معز مسعود، كان له دورا كبيرا في دعم الفنانة عقب عودتها للفن مرة أخرى.

إعلان حلا شيحة ارتباطها بمعز مسعود

وبعد مرور فترة طويلة من الشائعات حول ارتباط الطرفين، أعلنت الفنانة حلا شيحة، عن علاقتها بالداعية معز مسعود، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وذلك عقب إهدائه لها أغنية بصوته حملت عنوان «المقاتل»، معلقًا: «لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة .. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن».

شائعات ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

وكانت بدأت الشائعات في الانتشار منذ يونيو الماضي حول علاقتهما، بعدما نشر «مسعود»، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وهو ممسكا لجيتار، وعلقت حلا شيحة عليها: «هاي معز مين واخد الصورة»، ليرد عليها قائلا «شخص مهم أوى».

رد فعل والد حلا شيحة

وعقب انتشار الشائعات حول ارتباط ابنته بالداعية الإسلامي، أبدى والد الفنانة حلا شيحة، اندهاشه من الأخبار التي تم تداولها بشأن العلاقة خلال تلك الفترة.