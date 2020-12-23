مي حلمي في «تلقيح» جديد على محمد رشاد: هرتبط لما ألاقي راجل قد كلمته

علاقات و مجتمع

تعتبر الإعلامية مي حلمي، من أكثر الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ودوما ما تشارك متابعيها بما هو جديد في حياتها سواء على الصعيد المهني والشخصي.

وعادت من جديد الإعلامية مي حلمي للحديث عن مواصفات شريك حياتها عقب انفصالها عن المطرب محمد رشاد، وشاركت عبر خاصية «إستوري» عدد من الرسائل الغير مباشرة، من أسئلة متابعيها، حينما وردها سؤال، «هو انتي هيجي وقت وتفكري في الارتباط تاني وهتكون امتى؟».

وأعادت المذيعة مشاركة السؤال الوارد إليها، وأجابت عليه قائلةً: «لما الاقي راجل قد كلمته».

وكانت مازحتها إحدى المتابعات، حول شخصية الرجل الذي سترتبط به، قائلةً «ولو فكرتي في الارتباط فكري في صعيدي المرة دي، هما الكلمة المسموعة».

ليأتي رد مي حلمي، قائلةً: «كلهم مصطفى أبو تورتة حوارات .. ولا صعيدي ولا مكسيكي».

وكانت عادت مي حلمي مجددًا، في إثارة الجدل بشأن أسباب انفصالها عن الفنان محمد رشاد، قبل أيام، قائلةً « من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية، الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

وقبل أشهر كانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول أخبار بانفصالها عن زوجها، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه.

وكان الثنائي فاجئوا الجميع بخبر خطبتهما في بداية عام 2018 بشكل رسمي، وذلك عقب أول لقاء تلفزيوني يجمع بينهما مع الإعلامية منى الشاذلي للحديث عن قصة حبهما وتعارفهما، وكانت علامات الحب تظهر بوضوح عليهما.

يذكر أن مي حلمي تزوجت من الفنان محمد رشاد، في شهر مارس من العام الماضي، بعدما أثارت علاقتهما جدلا كبيرا، خاصةً بعد إلغاء حفل زفافهما قبل الزفاف بساعات قليلة.