ديانا هشام تتعافى من كورونا.. ومتابعوها: هي بتخلي الواحد يحلو كدة؟

علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة أعلنت الفنانة ديانا هشام، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شفاءها من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، من خلال مشاركة عدد من الصور.

وعلقت الفنانة على الصورتين التي شاركتهما، حيث طمأنت من خلالها متابعيها على صحتها، قائلةً «باي كورونا».

حظيت الصور التي شاركتها الفنانة بإعجاب المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وكان أبرزها: «حمد لله على سلامتك ربنا يحفظك من كل شر، شايفة وشك نورّ إزاي، نورتي الدنيا من تاني، سترونج يا ديانا، قمر ربنا يحفظك، هي كورونا بتخلي الواحد يحلوّ كدة».

ديانا هشام ممثلة مصرية درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في عام 2017، وكان أول عمل شاركت فيه مسلسل «الحساب يجمع»، ثم بعد توالت بعد ذلك مشاركاتها في مجموعة من المسلسلات، كما شاركت في فيلم «عطل فني» الذي لم يعرض بعد.

وقدمت ديانا أداء جيدا في مسلسل «أبو العروسة»، الذي حقق نجاحًا ساحقًا وتفاعلًا كبيرًا من الجماهير، حيث جسدت دور «مريم»، وهي فتاة جامعية تدرس علم النفس بالخارج، وتعود في أولى حلقات المسلسل للقاهرة لإجراء بحث، وكانا والداها في المسلسل مدحت صالح ونيرمين الفقي، وهما غير مستقرين في علاقتهما الزوجية ويواجهان مشكلات كثيرة.

يذكر أن أحدث أعمال ديانا هشام مشاركتها بمسلسل «قوت القلوب» من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاوري، وتأليف محمد الحناوي وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.