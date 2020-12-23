أنهت حياة شاب بقنا.. احذر «صبغة الشعر» تحتوي على «سم قاتل»

صحة

حادث مأساوي شهدته محافظة قنا أمس الأربعاء، عندما فقد شاب يدعى «وليد» حياته، بعدما تناول «صبغة شعر» على أنها مياه خلال فترة انقطاع الكهرباء في منزله، فلم يدر أنها صبغة إلا بعد أن تناول جرعة كبيرة كانت كافية بإصابته بتسمم أدى إلى الوفاة.

حالة إعياء شديدة انتابت الشاب الثلاثيني، لينتقل على الفور إلى مستشفى قنا العام، ولكن بعد مرور 5 ساعات من محاولة إنقاذه، التي باءت بالفشل انتهى الأمر بوفاته، وبينت تحريات المباحث أن الوفاة خالية من الشبهة الجنائية، وأن أسرته أكدت تناوله «صبغة الشعر» عن طريق الخطأ.

وبعد وفاة الشاب الثلاثيني متأثرًا بتناول الصبغة، أوضح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، تأثيرها الذي أدى إلى الوفاة مباشرة، إذ أكد أنها تحتوي على مواد كيميائية أبرزها مادة الأمونيا، وهي المادة المسؤولة عن تغير لون الشعر الطبيعي.

وأشار «الناظر» في حديثه لـ«هن»، إلى أن صبغة الشعر ذات آثار سلبية على الجلد مثل الالتهابات والحساسية الشديدة والحكة، وربما يصل الأمر إلى تورم العين، لذلك يعتبر تناولها مميتًا، عند دخولها الجسم بصفة مباشرة.

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، بأن تناول صبغة الشعر أمر يماثل تناول المادة الكاوية الحارقة، والتي تحدث تسمما شديدا بالجسم، ومن ثم النزيف الداخلي الذي يؤدي إلى الوفاة فورًا.

وأكد «الناظر» ضرورة الانتباه لخطر هذه المواد، مشيرا إلى أن آثارها تظهر في فترة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة، ويمكن أيضًا إسعاف متناولها سريعا من خلال مراكز السموم.

وكانت حالة مشابه وقعت في شهر أغسطس الماضي، إذ تناولت فتاة تدعى «فايزة» في سوهاج، صبغة الشعر عن طريق الخطأ، وحينما وصلت إلى المستشفى المركزي في سوهاج، لفظت أنفاسها الأخيرة، إذ انتابتها آلام شديدة في البطن مصحوبة بقيء مستمر، وظلت الأعراض حتى انتقلت إلى المستشفى المركزي في سوهاج، وفشلت محاولات إنقاذها.