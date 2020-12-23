هاجر الشرنوبي تودع 2020: «أتمنى كل اللي جاي يبقى فرح»

علاقات و مجتمع

أيام قليلة وينتهي عام 2020 لتطوى صفحة مليئة بالأحزان سطرتها جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، التي حصدت أرواح الآلاف في كل بقاع العالم، وحرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على التحدث عن مساوئ هذا العام، وأمنياتها خلال العام الجديد 2021.

وشاركت «هاجر»، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «أتمنى كل المشاعر اللي حسيتها السنادي متتكررش في حياتي تاني أبدا، وكل اللي جاي يبقى فرح وخير وتعويض ربنا بس».

ولاقت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات والتي جاء من أبرزها: «ان شاء الله يا حبيبتى ربنا يسعدك، ياطباخة يا فاشلة، تستاهلي الخير والفرح بس، ربنا يفرحك ويخليلك ابنك، 2020 عملت معانا الصح كلنا، لا توجد خدمة توصيل أمنيات، ايش هذا القمر، إنتي روحك حلوة وجميلة وتمثيلك جميل زيك، قمر حياتي، كورونا و2020 علموا علينا».

هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية من مواليد مدينة الإسكندرية، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، كما انضمت إلى فرقة إسكندرية للفنون الشعبية وأيضا تخرجت من كلية الآداب علم نفس.

تزوجت «هاجر» وانفصلت ولديها طفل يدعى يوسف، التي احتفلت بعيد ميلاده مؤخرا، حيث نشرت صورة لها رفقة طفلها وهي تقبله ولكن مع وجود حائل بينهما وهو الكمامة الواقية، وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلالها: «صورة كل سنة، بس دي صورة 2020، مع كوفيد 19».

ووجّهت الفنانة حينها رسالة لابنها، قائلة «كل سنة وأنت القوس اللي رشق السهم في قلبي من يوم ما اتولد».