الساونا قد تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية للأندية الصحية من أن الساونا قد يكون لها تأثير سلبي على مفعول بعض الأدوية.

وأوضحت الرابطة أن استعمال بعض اللصقات المخصصة للتخلص من الآلام أو الإقلاع عن التدخين داخل غرف الساونا على سبيل المثال يؤدي إلى نفاد المزيد من المواد الفعالة إلى الدم عبر الجلد، الأمر الذي يُزيد من مفعولها على نحو غير صحي.

كما ينبغي عدم استعمال بعض أنواع المراهم المخصصة لعلاج الروماتيزم قبل الذهاب إلى الساونا؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى تهيج الجلد بشدة. كما يتعين على مرضى السكري عدم اصطحاب مضخة الأنسولين معهم عند الذهاب إلى الساونا؛ نظرا لأن الأنسولين لا يتحمل درجة الحرارة المرتفعة.

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