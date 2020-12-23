ميرهان حسين تغني «مش نظرة وابتسامة».. ومتابعون: «صوتك حنين»

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي تغني الأغنية الشهيرة «مش نظرة وابتسامة» للفنانة سيمون.

وعلقت «مريهان» على مقطع الفيديو: «لكل حبايبي اللي طلبوا مني أغني دي أغنية من الأغاني اللي بحبها أوي .. مش نظرة وابتسامة .. أغنية حبيبتي وحبيبة جيلي كله النجمة سيمون"، وأشارت إلى المطربة سيمون في تعليقها.

وتفاعل مع مقطع الفيدو عدد من متابعي مريهان حسين وشاركوا في التعليق على مقطع الأغنية الذين أعجبوا بها قائلين: «أحلى صوت»، «صوتك حنين»، «صوتك جميل جدًا»، «يسعدلي قلبك يا روح قلبي أنتي والله».

مريهان حسين تشارك في تحدي محسود

وعلى جانب أخر كانت إنضمت الفنانة مريهان حسين، للتحدي الذي أطلقه الفنان عمرو دياب، لغناء أغنية «محسود»، وأدت الأغنية بصوتها، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على «إنستجرام» للأغنية بصوتها.

آخر ظهور للفنانة مريهان حسين

وكان آخر ظهور للفنانة مريهان حسين، جاء من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بفستان قصير مطرز بالترتر، جاء أشبه بفساتين «البيبي دول».

وجاء الفستان فوق الركبة، ونسقت معه جاكيت، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، واعتمدت «مريهان» على المكياج الصارخ، وأغلقت التعليقات على هذه الصور.

وكانت إعتادت الفنانة مريهان حسين، على غلق تعليقات متابعيها، إذ ظهرت بإطلالات جريئة، وكانت ضمن هذه الإطلالات، جلسة التصوير التي ظهرت من خلالها وهي جالسة على كرسي حافية القدمين وبـ«تاتوه» مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: "برنسيسة من لاس روزاس"، وأغلقت التعليقات.

وأيضًا صورة نشرتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة الماضية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مجموعة من صورها أثناء استعدادها لحفل الختام.

وظهرت «مريهان» في الصورة وهي مرتدية «برنص» وتجلس فوق السرير، وبجانبها فستان إطلالتها الأخيرة في حفل الختام، معلقة عليها: «ليلة أمس، قبل الانطلاق على السجادة الحمراء»، وقامت أيضًا بإغلاق التعليقات.