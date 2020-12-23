أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها: «صاحبي وأحن قلب قابلته»

علاقات و مجتمع

احتفلت المطربة أنغام بعيد ميلاد ابنها «عبدالرحمن»، ووجهت له رسالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت أنغام صورتين لابنها، وعلقت قائلة: «نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة ابني عبدالرحمن عقبال ميت سنة يا روحي».

وتفاعل مع أنغام عدد من متابعوها من أصدقائها بالوسط الفني منهم الفنانة لطيفة والتي علقت قائلة: «حبيبي ربنا يحميه ويحافظ عليه»، فيما علق الفنان هيثم شاكر: «كل سنة وهو طيب ربنا يحميه»، كما علقت أيضًا الفنانة فيفي عبده بمجموعة من «إيموشن».

شائعة إصابة المطربة أنغام بفيروس كورونا

يذكر أن الفنانة أنغام نفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض، وأكدت المطربة أنها ملتزمة بإجراءات العزل المنزلي والوقاية، كما أنها لم تقابل مديرة أعمالها منذ فترة.

وكان آخر ظهورعام جمع أنغام ومديرة أعمالها راندا رياض، في أكتوبر الماضي، ورافقت «راندا» أنغام في أول حفلاتها الغنائية بمركز المنارة في القاهرة، بعد توقف الحفلات الفنية على آثر تفشي كورونا.

وتألقت أنغام في هذا الحفل بارتدائها فستان طويل يجمع عدة ألوان البرتقالي والقرمزي والأحمر، مع وجود حزام أسود رفيع حول الخصر، ومكياج سموكي يتناسب مع طبيعة الحفل، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

كما شهد الحفل التزام الحضور كافة بارتداء الكمامات، فضلا عن التباعد الاجتماعي، وتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية.

وعلى جانب أخر كان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي إصابة زوجته راندا رياض، بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

أنغام تستعد لحفل رأس السنة

وخلال الأيام المقبلة تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل ليلة رأس السنة في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة على مسرح مدرج خورفكان، وتصاحبها أوركسترا المايسترو هاني فرحات.