«راسين في الحلال».. مبادرة لفتاة للقضاء على العنوسة في الأقصر

علاقات و مجتمع

دشنت فتاة من محافظة الأقصر، مبادرة للقضاء على العنوسة من خلال جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم «راسين فى الحلال» والتي تعد المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مبادرة لذلك الهدف.

وسها رفعت الحاصلة على كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، لم تكن تتخيل النجاح الكبير للمبادرة، خاصة وأنها تخدم محافظة فى منطقة الصعيد المعروف بعاداته وتقاليده الصعبة، والتى ترفض الارتباط بهذه الطريقة خاصة وأن هناك عادات وتقاليد موروثة لا يستطيع أحد تغييرها.

وقالت سها رفعت، لـ «الوطن»، الفكرة جائتنى منذ عام تقريبا، وأردت من خلالها القضاء على العنوسة التى انتشرت فى الأقصر أو جزء منها حيث هناك مئات الفتيات لا يجدن العريس المناسب، ونفس الأمر بالنسبة للشباب.

وأضافت: عندما دشنت الجروب حرصت أن يكون هناك معايير مشددة تحكمه بحيث لا يتحول لجروب للتعارف أو للتسلية حيث رفضت أن يقوم صاحب أو صاحبة طلب الزواج بالنشر بل يكون النشر من خلالى ومن خلال أكواد تحمل مواصفات وحالة طالب الزواج، وعندما يرى أحد أن المواصفات مناسبة له يراسلنى وأقوم بالتوفيق بينهم، وهى خدمة مجانية من الألف إلى الياء.

وأوضحت «سها»: «لم أخبر أسرتى فى البداية عن الجروب وعن ما أقوم به واكتشفوا ذلك عن طريق الصدفة وفى البداية رفضوا الفكرة لما بها من مشقة ومشاكل متوقعة، ولكن حماسي للفكرة جعلهم يتقبلون الأمر ويشجعوننى فى النهاية».

وأشارت «سها»، أنه منذ عمل الجروب قبل بضعة أشهر نجحنا وفريق عمل الجروب فى التوفيق بين 11 فتاة وشابا بعضهم أتم الخطوبة ويستعد للزواج خلال الفترة المقبلة، وهو عدد كبير للغاية، والبعض لم يكن يتخيل أن يجد ضالته من خلال الجروب، ولكن الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد برغم العديد من العقبات والمضايقات، ولكن اعتبر عملى خالصا لوجه الله ومن باب ادخال السرور فى قلوب الناس.

وأضافت، تعرضت لمواقف طريفة وغريبة خلال عملى فى الجروب وخاصة خلال اللقاءات التى تتم فى الأماكن العامة فى التعارف، ومن المواقف الطريفة أن شابا سأل فتاة يرغب من الزواج منها أسئلة غريبة منها ضرورة إجادتها عمل «الفطير المشلتت»، وهو ما استغربته الفتاة ولم يكتمل الارتباط، كما أن هناك موقفا طريفا أخر حيث حضرت فتاة برفقة والدها الأرمل للقاء شاب يرغب فى الزواج منها، حيث أعجب والد الفتاة بشقيقة الشاب، وفى النهاية لم تكتمل الخطوبة بسبب تفاصيل صغيرة.

وكشفت سها رفعت، أن هناك طلبات زواج عرفي تأتى للجروب بشكل كبير، والأغرب أن أغلب هذه الطلبات لمهندسين وأطباء وشخصيات مرموقة يرغبون فى الزواج العرفي حفاظا على وضعهم الاجتماعى وهو ما نرفضه فى الجروب تماما.