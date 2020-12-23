ارتبط اسمه بخلافاتها مع زوجها.. من هو صديق بسمة بوسيل؟

علاقات و مجتمع

في الفترة الأخيرة ارتبط اسم الفنان الأردني يحيي صويص، بالفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، بعد خلافاتها الأخيرة مع زوجها الفنان تامر حسني، لتعيد الأحاديث حول إعادة علاقتهما مجددًا

من جانبه نفى «يحيى» خلال حديثه مع برنامج «Et بالعربي»، مؤكدًا أنه عرف بالأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ينشغل بهذه الأكاذيب، وأن الشائعات تطلق على الفنانين من وقت لآخر، إذ أن البعض يؤلف قصصا جديدة ويرمون بها الأشخاص.

وتابع «يحيى» أن «بسمة» زميلته منذ أيام برنامج ستار أكاديمي ولا تربطه بها أي علاقة من قريب أو بعيد حاليًا.

وفي هذا التقرير يرصد «هن»، أبرز المعلومات عن الفنان الأردني يحيي صويص.

- يحيى سميح صويص، مغني أردني، وولد في العام 1988، أي أنه يبلغ من العمر 32 عامًا.

- بدأت موهبته في الغناء منذ سن السادسة، إذ بدأ يقلد أصوات الفنانين الذي يحبهم.

- أعجب بصوته الفنان الكبير راشد الماجد، وأنتج له أغنية «مين بعدك عني» المصورة.

- في العام 2007، التحق «يحيى» بالجامعة وتخصص في دراسة هندسة الكمبيوتر.

- أوقف دراسته بالهندسة وشارك في برنامج ستار أكاديمي 6، ووصل لمرحلة متقدمة بالبرنامج.

- أصدر يحيى صويص، أغنية أخرى لمدينة عمان الأردنية تحمل اسم «يانغمة شوق يا عمّان».

- أطلق أغنية دبكة ذات طابع فلكوري اسمها "الدلعونا".

- كانت تربطه علاقة صداقة بالفنانة المغربية بسمة بوسيل، وقت اشتراكهما سويًا في برنامج المسابقات ستار أكاديمي.

- انتشرت قبل سنوات، وثيقة زواجهما، لكنها مزورة، وهو ما أكده في تصريحات صحيفة له.

أزمة بسمة بوسيل وتامر حسني

وكانت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على إنستجرام، معلنة عن نبأ انفصالها عن الفنان تامر حسني وبدء إجراءات الطلاق.

وعاتبها زوجها الفنان تامر حسني بأنها ما كان يجب أن تكتب مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تنتهي خلافاتهما عبر الهاتف، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ لأنه مشهور.