«نادين» تطلب الخلع بعد يوم الصباحية: «سبتله البيت ومشيت»

علاقات و مجتمع

عدة أيام فقط هي عمر زواج «نادين.م»، البالغة من العمر 28 عاما، من «أحمد.خ»، البالغ من العمر 31 عاما، وذهبت للعيش معه في بيت الزوجية إلا أنه حدثت مشاجرة بينهما في يوم الصباحية بسبب حماتها، وتكررت مشاجرة أخرى في ثاني يوم فقررت أن تترك بيتها وتذهب لبيت أهلها.

بداية المشكلات كانت بعد عدة ساعات فقط من الزواج، فقد طلب منها أن تعزم حماتها وشقيقته على الغذاء في بيتهما، ولكنها رفضت لأنها عروس، بحسب ما تروي نادين لـ«هن»: «أزاي يعني تاني يوم أضايف ناس وأنا عروسة أضايقت منه جدا، وصحيت لقيت حماتي عندي في البيت فقررت أني أسلم وأرجع أوضتي تاني هعملها إيه، وكمان جيابلي أخته هو أنا خدامة».

وفي ثاني أيام الزواج عاد «أحمد» لمضايقة عروسته مرة أخرى فوبخها على عدم عزمها لوالدتها وشقيقته في يوم الصباحية، فدافعت عن نفسها، ولكنه تطاول عليها بالسب فقررت أن تترك له بيت الزوجية إلى بيت أهلها، ولكنه لم يحاول إرجاعها طوال 7 أشهر كاملة، رغم محاولات أهلها الصلح بينهما.

وعود مزيفة قطعها الزوج بأنه سيرجع زوجته قريبا، ويخلف الميعاد: «كل شوية يكلمني يقولي هرجعك ويخلف معاده معايا ومع أهلي وخلى شكلي وحش جدا، وفي الآخر قالي أنا مش حاسس معاكي بالأمان ومش هرجعك ساعتها حسيت أن في حاجة غلط، وعرفت أنه يعرف واحدة تانية، وبردو مش راضي يطلقني».

رفعت نادين دعوى خلع، حملت رقم 2157 ضد زوجها، وطلبت الخلع لاستحالة العشرة الزوجية بينهما، خاصة بعدما ربطته علاقة بفتاة أخرى غيرها، كل ما تريده هو الطلاق منه، «خلاص بدل ارتبط بحد تاني يعتقني لوجه الله سابني 7 شهور كاملة في بيت أهلي مفكرش يسأل عليا ومش عايز يطلقني أمال عايز مني إيه كل اللي شفته 4 أيام جواز».