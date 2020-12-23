عملوا فرحين وبتغير عليه.. لقطات من حياة عمرو يوسف وكندا علوش

علاقات و مجتمع

التقيا في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، كونا ثنائيًا جميلًا كثنائيات الزمن الجميل، حتى شغلا الرأي العام، خاصة مع عدم تأكيد خبر ارتباطهما أو نفيه، حتى فاجأ الفنان عمرو يوسف والفنانة كندا علوش، الجميع داخل الوسط الفني وخارجه بزواجهما.

ويتزامن اليوم 23 ديسمبر، يوم ميلاد الفنان عمرو يوسف، ويُقدم «هُن» لقطات من قصة عمرو يوسف وكندا علوش، وطريقة تعاملها مع معجبينه.

قبل 3 أعوام مضت، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول أخبار الثنائي عمرو يوسف وكندا علوش، حيث أثار حفل زفافهما اهتمام الوسط الفني وخارجه، فكان الهدوء الطابع الغالب على الحضور، فضلًا عن غياب نجوم الوسط الفني.

أطلت العروس حينها بفستان هادئ يغطيه التطريز، يكمله ذيل طويل، وزينته بطرحة تُل طويلة وبسيطة أيضا، واعتمد مصفف الشعر على وضع لمسات بسيطة على شعرها تليق بالفستان.

وكان الثنائي أقاما حفل زفاف آخر، في أسوان في الفندق الذي شهد تصوير مسلسل «جراند أوتيل»، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمطربين ومشاهير المجتمع، عقب حفلهما الأول بـ3 أيام، والذي كان أُقيم في القاهرة.

وكانت الفنانة كشفت عن طريقة تعاملها مع معجبي زوجها، خلال آخر لقاء لها في برنامج «الدوبليكس»، الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، المذاع عبر فضائية «ON E».

«المؤدبة ببقى مؤدبة معاها واللي مش مؤدبة ببقى مؤدبة معاها»، بهذه العبارة تحدثت الفنانة كندا علوش، عن طريقة تعاملها مع معجبات زوجها.

وأضافت الفنانة، «أنا لو فيه واحدة بتعاكس عمرو على السوشيال ميديا مبتكلمش، لكن لو فيه خروجة في الأماكن العامة، بيبقى فيه بنات مقدامات واخدين جرأة زيادة ودول ساعات بتضطري تحطيهم عند حدهم».

وعن ردة فعلها على المعجبات المتجاوزات قالت: «بتبصي ولو مفهمتش البصة بتزقي وأخري زقة أو كلمة وموصلتش للبوكس».