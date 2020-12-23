كتب: هن - 01:01 ص | الأربعاء 23 ديسمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل مهلبية طبقات، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يعرض على قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل مهلبية طبقات نصف كيلو لبن سكر فانيليا 2 ملعقة كبيرة نشا 3 ملعقة كاكاو خام 1 باكيت جيلي فراولة جوز هند طريق عمل مهلبية طبقات كاسرول 1 ترفع على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي كاسرول 2 يضاف ½ ك من اللبن ثم يضاف السكر حسب الحاجة والكاكاو مع 2 ملعقة من النشا ويقلب جيدا على البارد ترفع على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي كاسرول 3 يضاف ½ ك من اللبن ثم يضاف السكر حسب الحاجه والجيلي مع 2 ملعقة من النشا ويقلب جيدا على البارد ترفع على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي تصب كل طبقة على حدا في كاسات التقديم، وتترك لتبرد تماما ثم تضاف الطبقة التالية وهكذا تزين بجوز الهند

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