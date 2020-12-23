توقعات الأبراج اليوم 23-12-2020: يوم صعب لـ الثور.. وراحة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop

برج الحمل

أنت من القلائل الذين يمارسون الرياضة، إذا كنت تكافح من أجل التخلص من نزلة برد أو حساسية، ففكر في بعض الأدوية البديلة.

برج الثور

قد يصبح هذا اليوم صعبا، أفضل رهان هو الاستسلام للأنماط الغريبة في العمل، يمكنك توقع صعوبات فنية مثل أعطال الهاتف أو أعطال الكمبيوتر.

برج الجوزاء

هذا ليس يومًا لتقديم التزامات حازمة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات، تابع بعناية قبل اتخاذ أي قرارات طويلة المدى.

برج السرطان

أنت متفائل جدًا بطبيعتك بحيث يصعب عليك قبول بعض الإخفاقات، قد يكون هذا هو ما تفكر فيه اليوم حاول ألا تتخذ مثل هذا الموقف قصير النظر.

برج الأسد

عادة ما تكون جيدًا جدًا في التركيز وإنجاز الأعمال المنزلية، من المحتمل ألا يكون هذا هو الحال اليوم، لا تقلق استرخ واستمتع.

برج العذراء

لديك رؤية نفسية قوية، موهبتك هي مزيج من الإبداع والحدس، يمكنك استخدام هذا لإفادة الآخرين، أنت معروف بنصائحك الجيدة.

برج الميزان

قد يكون بعض أفراد الأسرة غير سعداء، قد يحتاجون إلى مزيد من الاستقلالية أو يتطلعون إليك لمزيد من الاهتمام والمودة، ابذل قصارى جهدك لإرضاء الجميع.

برج العقرب

هناك جو خالٍ من الهموم يكاد يكون طفوليًا حتى يومنا هذا يناسبك تمامًا، لقد كنت تعمل بجهد غير عادي مؤخرًا وتحتاج إلى الاسترخاء والراحة قليلاً.

برج القوس

هذا يوم للراحة والاسترخاء، استفد من الجو الهادئ للتركيز على نفسك والتركيز على ما هو مهم في حياتك.

برج الجدي

أنت على قمة العالم اليوم، يستمتع الأصدقاء والعائلة على حد سواء بمزاج جيد، أنت كريم ماديًا وروحانيًا.

برج الدلو

تم تصميم هذا اليوم الحالم خصيصًا حسب مشاعرك، قد تجد صعوبة في التركيز على المشكلات اليومية عندما تكون عالقًا في تخيلاتك.

برج الحوت

تشعر أن بعض الأشخاص يضيفون اهتمامًا إلى حياة أي شخص يتعاملون معه، قد ترى أنك مثل هذا الشخص.