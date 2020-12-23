كتب: هن - 12:16 ص | الأربعاء 23 ديسمبر 2020

قدّم الشيف عماد الخشت، طريقة عمل شرائح دجاج بكريمة جوز الهند، من خلال برنامجه «طبخة ونص» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، حيث يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل شرائح دجاج بكريمة جوز الهند 4 صدور دجاج 2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر جوليان 2 ملعقة كبيرة فلفل أصفر جوليان 2 ملعقة كبيرة طماطم مكعبات قاسية مقشرة 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي 1 ملعقة صغيرة حب خردل 1 ملعقة كبيرة زبدة 4 فص ثوم كبير مشرح طولياً كالصنوبر 1 ملعقة صغيرة دقيق نصف كوب مشروم مكعبات 1 كوب كريمة جوزهند نصف كوب كريمة لباني 2 ملعقة صغيرة ديجون حارة ملح وفلفل 1 ملعقة كبيرة زبيب 2 حبة بطاطس متوسطة 1 حبة تفاح أخضر 2 ملعقة صغيرة زبدة للتقديم مع البطاطس الجاكد طريقة عمل شرائح دجاج بكريمة جوز الهند يقطع الفلفل الملون چوليين يخلى التفاح من البذور ويوضع في الفرن الحار 220مْ حتى تغمق القشرة تلف البطاطس بالفويل وتسوى في الفرن لمدة ساعة ثم تشوى في جريل تتبل صدور الدجاج بالزيت والفلفل الملون والطماطم وملح وفلفل وتترك في البراد ساعة تنشل صدور الدجاج من التتبيلة وتشوح جيداً في زيت على طاسة ساخنة حتى زوال السوائل ترفع وتترك في مكان دافئ مع تتبيلتها السابقة تضاف الزبدة إلى الطاسة ويشوح الثوم وحب خردل يضاف المشروم ويشوح تضاف الديچون والملح والفلفل وتقلب يضاف لبن جوز الهند ويقلب سريعاً حتى يتجانس ويغلظ قوام الصوص ثم تضاف الكريمة يضاف الزبيب ويقلب وترفع من على النار وتبقى مغطاة لحين التقديم تعاد صدور الدجاج مع باقي التتبيلة إلى الطاسة مع الصوص وتخفض الحرارة وتغطى حتى التسوية، حوالي 10 دقائق يخرج التفاح من الفرن ثم يشوى في جريل تقدم مع التفاح والبطاطس المشوية

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